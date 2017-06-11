Следователи обнаружили в личных вещах Игоря Зенкова - "кратовского стрелка" - предсмертную записку. В записке мужчина жаловался своему отцу на сложные отношения с соседями в поселке Кратово.

Специалисты в ближайшее время проведут экспертизу почерка, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, в настоящий момент "известно о трех конфликтных ситуациях", которые у Зенкова сложились с его соседями.

Кроме того, у него были "неприязненные отношения" с одним из родственников, которому принадлежала вторая половина дома в поселке.

Трагедия в Раменском районе Подмосковья произошла в минувшую субботу. Житель поселка Кратово застрелил четверых человек и ранил еще троих. О судьбе его матери, с которой он жил в доме, пока ничего не известно. Ее не нашли.

В ходе спецоперации самого стрелка ликвидировали силовики.

По некоторым данным, мужчина страдал психическим расстройством и наблюдался у врачей.