Крупное дорожное предприятие в Иванове стало объектом полицейского произвола?

В последний день января в Центре Общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК) прошло очередное рассмотрение жалоб предпринимателей, чей бизнес, по уже крылатому выражению российского президента, «кошмарят». На этот раз внимание Общественного совета организации привлекла Ивановская область.

Компания ООО «ДСУ-1» успешно работала в Ивановской и сопредельных с ней областях уже 10 лет. За этот срок предприятие отремонтировало по бюджетным тендерам сотни километров дорог. Были объемы работ, 1200 работников получали зарплату в срок. Пока не пришла полиция.

29 июня 2015 года СЧ СУ УМВД области возбудила уголовное дело по 159 статье УК РФ против директора ДСУ-1 Александра Брусникова. Полиция с грубыми нарушениями законодательства начала проверку качества ремонта двух дорог в области, пытаясь доказать хищение щебня. 17 месяцев следствия и экспертиз ничего не доказали. Но правоохранители не сдаются — теперь без лишних, хоть и законных процедур, они вскрывают дорожное полотно на всех дорогах, которые с 2010 года отремонтировало «ДСУ-1». Обыски, изъятие документов, отзыв банковских гарантий в рамках этого дела загоняют компанию в экономический цейтнот. «Надо проверять саму законность возбуждения уголовного дела. У меня нет сомнений, что это передел рынка, — заявил Сопредседатель организации, член Общественной палаты РФ Владислав Гриб. — Но то, что касается отношений заказчика и подрядчика должен быть вначале арбитражный суд. Иначе любой нехороший опер может возбудить дело. Это дешевле, а бизнес подвисает».

А в середине июня 2015-го года неизвестный напал с бейсбольной битой на гражданина К. Через два месяца К. вдруг вспомнил, что избил его родственник одного из собственников «ДСУ-1». «Подозреваемого» тут же отправляют в СИЗО. Позже суд изменяет меру пресечения сначала на домашний арест, а затем и на залог. Практикующие адвокаты говорят, что так происходит, когда доказательств вины просто нет.

Наоборот, биллинг телефонных соединений, видео с камер наблюдения доказывают, что в у подследственного железное алиби. Но эти и другие доказательства были изъяты из уголовного дела, и хранились в сейфе начальника СЧ СУ УМВД области!Там их и нашли сотрудники собственной безопасности. «Начследа» с позором отправили «на пенсию», следователя наказали. Но дело… передали тому же следователю, который роет ямы в ивановских дорогах в поисках улик против Александра Брусникова.

Больше всех от «крестового похода» ивановских правоохранителей страдает коллектив «ДСУ-1».

- Около тысячи работников «ДСУ-1» входит в наш профсоюз. Пока зарплату им платят вовремя, но так как работы для них нет, нас уведомили о сокращении 400 человек из 1200 работников. Возможно, будет еще больше. Лучшее предприятие области по уровню социальной защищенности разорить с помощью силового рычага это чревато для нашего дотационного региона социальным взрывом, - сказал «АН» зампред профсоюза «Союз единомышленников» Алексей Карамышев,

По его словам, представители трудового коллектива «ДСУ-1» прошли все круги местной власти, начиная с ивановского омбудсмена Николая Ковалева, заканчивая прокурором области Андреем Ханько. Везде получили отписки и отказы.

Сейчас профсоюз и работники «ДСУ-1» надеются только на проверку Генпрокуратуры и поддержку на федеральном уровне. Но помощь им пока оказали только в организации, сопредседателями которой, в частности, являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер «Деловой России» Андрей Назаров. На заседании 31 января Общественный Совет ЦОП «Бизнес против коррупции» проголосовал за то, чтобы взять в работу ивановскую историю. «АН» также будет следить за развитием событий.