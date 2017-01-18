Странный музей вскрыл «черную» кассу губернатора

В центре Волгограда началось строительство Интерактивного музея истории.



В пойме реки «Царица» появился металлический забор, а за ним началось строительство какого-то крупного объекта. Движение строительной техники привлекло внимание волгоградцев. Горожане стали задаваться вопросом, а что же собираются возводить власти в самом центре города-героя? Довольно быстро стало известно, что на «лакомом» куске земли по адресу Набережная 62-й Армии, 1б строится интерактивный музей «Россия. Моя история», об этом заявил известный в регионе общественный деятель Валерий Котельников. Площадь участка, отданного под застройку, составляет около 4-х гектаров.



Как оказалось, аукцион по выбору подрядчика строительства музея состоялся еще в конце прошлого года. Чтобы не привлекать много внимания заказчиком аукциона выступила некоммерческая организация Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Вся документация и все конкурсные процедуры проходили на сайте фонда. Видимо это делалось для того, чтобы местные СМИ и общественность узнали о планах застройки поймы как можно позднее. В итоге победителем «закрытого» аукциона стало ОАО «Приволжстрансстрой».



Контракт на строительство нулевого цикла музея был подписан с компанией еще 16 декабря. Стоимость выполнения работ составляет 19,5 миллиона рублей. Срок выполнения работ – 60 дней с момента передачи разрешительной документации. Согласно документам здание планируется одноэтажным, площадью 7630 квадратных метров и вместимостью порядка 600 человек. Согласно техническому заданию «Приволжстрансстрой» должен выполнить следующие виды работ: разграничить строительную площадку, выполнить разбивку основных осей здания, перенести из зоны застройки инженерные коммуникации, а также выполнить земляные работы и обустроить фундамент.



Стоит отметить, что в последнее время «Приволжстрансстрой» часто выигрывает аукционы на строительство стратегических, в рамках стратегии движения вперед, объектов Волгоградской области. Так компания участвует в строительстве храма имени Александра Невского в затрибунной части Площади Павших борцов, реконструкции здания ДЮЦ. А также компания уже построила вертолетную площадку на территории волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 25.

продолжение материала на портале "ВОЛГА-КАСПИЙ" 17.01.17