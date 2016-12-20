«Смоленскому стрелку» проведут посмертную психиатрическую экспертизу
20 декабря 2016, 17:09 [ «АН-онлайн» ]
Следователи продолжают выяснять причины, толкнувшие 50-летнего жителя Ольши на убийство нескольких человек.
Сегодня и.о. старшего помощника СУ СКР по Смоленской области Нина Василькова сообщила, что мужчине, который открыл огонь по прохожим, а затем застрелился, проведут посмертную комплексную психолого-психиатрическую судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что 14 декабря житель Ольши поджег свой дом и дом соседа. Затем застрелил его 52-летнего хозяина - мужчина скончался от трех ранений в область грудной клетки. Погиб также проходивший мимо 67-летний житель, получивший смертельный выстрел в голову. «Стрелок» открыл огонь по прибывшим на место пожарным – три человека были ранены. При задержании он выстрелом в подбородок пытался покончить жизнь самоубийством. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где мужчина скончался.
Позже в двух сгоревших домах нашли тела двух женщин 75-летней матери злоумышленника и 79-летней соседки. У нее эксперты обнаружили огнестрельное ранение в голову.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 и ч.1 ст.222 УК РФ («Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия»).
по сообщению портала "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 20.12.16