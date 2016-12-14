Расследуются избиения воспитанников в Усольском кадетском корпусе
14 декабря 2016, 12:51 [ «АН-онлайн» ]
В рамках уголовного дела по факту избиений среди воспитанников Усольского кадетского корпуса в течение следующих месяцев будут допрошены преподаватели, учащиеся и их родители. Об этом 8 декабря сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета Андрей Бунёв.
По его словам, будут допрошены абсолютно все преподаватели, работавшие в корпусе последние два года. Исключений не будет и для воспитанников. «Мы побеседуем с каждым, позиция каждого будет учтена. Вся информация будет проверена. Все прекрасно понимают, что с детьми нужно будет работать особенным образом. Это займёт около трёх-четырёх месяцев. То, что там есть виновные в нарушении уголовного кодекса, для меня сегодня бесспорно. Выявлены они будут и понесут ответственность», – пояснил глава иркутского СК.
Заявление было сделано в ходе круглого стола, посвящённого проблемам кадетского образования в Иркутской области. Поводом для мероприятия стала ситуация в Усольском кадетском корпусе, педагоги которого неоднократно закрывали глаза на избиения одних учеников другими. По этому поводу СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В заседании круглого стола приняли участие представители прокуратуры, СК, министерства образования и Законодательного собрания Приангарья, родители кадетов и общественность Усолья-Сибирского.
продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 09.12.16