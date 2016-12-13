Администратор «групп смерти» хочет отказаться от адвоката
13 декабря 2016, 21:26 [«АН-онлайн», М. Грачёв ]
Обвиняемый в доведении подростков до суицида администратор «групп смерти» Филипп Будейкин, по данным «Санкт-Петербург.ру», собирается отказаться от адвоката. Ранее интересы Будейкина, выступавшего в Сети под псевдонимом Филипп Лис, в суде представлял адвокат Ростислав Губенко.
Филиппа Будейкина обвиняют в доведении до самоубийства 15 детей. Следствие полагает, что он создал виртуальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», несовершеннолетние пользователи которого погибали. Обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства» 21-летнему Будейкину было предъявлено 22 сентября. Официально Филипп Будейкин обвинений не признал. Статья 110 УК РФ предполагает максимальное наказание - пять лет лишения свободы.
Однако «Санкт-Петербург.ру» стало известно, что на данный момент в соответствии с собранными доказательствами возможное наказание Филиппу Будейкину составит от 0 до 3 лет лишения свободы. Следствие не подтвердило и не опровергло эту информацию.
Анонимный источник, близкий к следствию, сообщил, что на данный момент обвинение строится на показаниях одной из участниц «групп смерти». По ее словам, Будейкин угрожал ей «помочь» свести счеты с жизнью. Что касается других деяний администратора суицидальных сообществ, то их не удается классифицировать как преступление. Следователь, ведущий дело «групп смерти», в своем интервью для «Санкт-Петербург.ру» отказался подробно говорить о материалах дела, сославшись на «тайну следствия».
продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 13.12.16