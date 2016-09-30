Новорожденную дочь оставила на улице 25-летняя жительница поселка Шушенское Красноярского края.

Мать ребенка установили следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Тело новорожденной девочки было найдено около подъезда жилого многоквартирного дома в поселке Шушенское 26 августа. По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Женщина рассказала, что о своей беременности она никому не сообщала, на учет в женскую консультацию не становилась. Девочку родила в комнате общежития. По ее словам, ребенок родился живой, но вскоре перестал дышать. Испугавшись, женщина вынесла новорожденную на улицу и оставила около одного из подъездов. Свой поступок женщина объяснила тяжелым материальным положением, отсутствием жилья, стрессовой ситуацией в связи со смертью матери и разрывом отношений с гражданским мужем.

Сейчас устанавливается причина смерти новорожденной и все обстоятельства совершения преступления.

Читайте также:

Новости по теме "Расследование"

Новости дня