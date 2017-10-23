Индивидуальные предприниматели: Пенсионный фонд пересчитает страховые взносы

ФНС выпустила разъяснение о порядке пересчета ПФР страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исходя из 8 МРОТ.



Федеральная налоговая служба разослала совместное письмо Минфина и Минтруда в отношении индивидуальных предпринимателей – плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. В письме ФНС России от 03.10.2017 N ГД-4-11/19837 разъяснен порядок работы по обращениям ИП, являющихся плательщиками страховых взносов.



Необходимость в разъяснении возникла после того, как Пенсионный фонд Российской Федерации выпустил письмо от 10.07.2017 N НП-30-26/9994, в котором сообщалось, что ПФР не будет производить перерасчет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, если индивидуальный предприниматель отчитался после окончания расчетного периода.



Необходимо отметить, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России с каждым годом увеличивается. Так, вторая индексация пенсий в 2016 году была заменена на разовую выплату, а проект бюджета фонда на 2018 год сформирован с дефицитом 106,57 млрд рублей, на 2019 и 2020 годы – с дефицитом 73,84 и 44,6 млрд рублей соответственно. В этой связи понятно стремление ПФР подлатать прохудившийся бюджет за счет ИП, отказывая им в пересчете взносов.



Из письма Минфина и Минтруда следует, что ПФР не должен искать основания для пересчета, которые содержатся в Федеральном законе от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», а отказ в перерасчете нарушает право ИП на определение действительного размера взносов, подлежащих уплате.

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