Распространение сведений о частной жизни лица карается уголовным наказанием

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.



Зачастую в средствах массовой информации, преимущественно через социальные сети в системе Интернет, имеют место случаи умышленного распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений информационного характера, содержание которых нарушает право другого лица на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну. Часто такая информация носит порочащий гражданина характер. Распространяя такие сведения, злоумышленник не задумывается о том, что данные действия являются уголовно-наказуемыми.



Статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Предметом преступления являются сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну.

К таким сведениям относятся, например, выписки из истории болезни, фотографии, аудиовидеозаписи, иные материалы и документы.



Объективная сторона преступления выражается в активной форме поведения путем:

1) незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия;

2) незаконного распространения таких сведений без согласия лица;

3) распространения этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.



Собиранием сведений о частной жизни лица понимается любой способ их незаконного получения - подслушивание, опрос лиц, фотографирование, аудиовидеозапись информации, ознакомление с документами и материалами, их похищение, копирование без согласия потерпевшего, а также сбор информации с нарушением процедуры, установленной законом. Распространением сведений является любое незаконное или без согласия лица их доведение до хотя бы одного человека.



К незаконному распространению сведений относится: доведение до сведения иных лиц в публичном выступлении (на собрании, лекции, митинге) определенной информации о частной жизни лица, который не давал на это своего разрешения, опубликование сведений, фото, видеоматериалов в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет.





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