На реновацию подали в Конституционный суд

Жительница столицы, чей дом попал в программу реновации, обратилась в Конституционный суд с жалобой на закон о сносе пятиэтажек.



Жительница Москвы, чей дом попал в программу реновации, направила в Конституционный суд Российской Федерации жалобу на Федеральный закон от 01.07.2017 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве», которым предусматривается снос пятиэтажек и иных многоквартирных домов, построенных по типовым проектам в 50-60-е годы, и расселение жителей.



По мнению заявительницы, статьи 7.2, 7.3, 7.6 и 13 нового закона, определяющие порядок принудительного отчуждения имущества, противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку статья 35 Конституции гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его можно только для государственных нужд на основе равноценного возмещения. В Основном законе также закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.



В жалобе указывается, что цель реновации – создание благоприятных условий проживания не отвечает указанным выше целям. Помимо этого, список домов, жители которых подпадут под реновацию, формировался до вступления закона в силу, – говорится в жалобе. Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством, собственникам квартир в доме принадлежит общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок. Изъятие земельных участков осуществляется в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств Российской Федерации или строительством объектов федерального, регионального или местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства этих объектов.

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