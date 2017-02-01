Что ждет автомобилистов в 2017-м

В наступившем году жизнь российских автомобилистов ждет множество законодательных новаций.



В 2017 году автомобилистов ожидает ряд нововведений, в числе которых обязательное оформление страховыми компаниями электронного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), возмещение вреда по «обязательной автогражданке» в натуральной форме, запрет на ввоз из-за границы автомобилей, не оснащенных системой «ЭРА-ГЛОНАСС», лишение водительских прав за опасное вождение, введение платы за проезд по дорогам, увеличение платы в систему «Платон» с большегрузных автомобилей и др. Как обычно, чиновники утверждают, что те или иные новшества внедряются для блага самих автомобилистов, вот только это не всегда соответствует действительности.



С 1 января 2017 года все страховые компании обязаны продавать полисы ОСАГО в режиме онлайн. При этом, страховщики должны обеспечивать бесперебойную и непрерывную работу своих сайтов. Следует напомнить, что оформлять договоры ОСАГО в виде электронного документа страховщикам разрешили с 1 июля 2015 года. Правда, страховые компании могли сами выбирать: заключать договоры ОСАГО в электронной форме или нет. В результате за полтора года после введения электронных полисов было заключено всего 375 тысяч электронных договоров обязательного страхования. Теперь страховщики должны делать это в обязательном порядке.



В наступившем году «обязательную автогражданку» ждет реформа: водителей могут лишить денежных выплат по ОСАГО, введя вместо них компенсацию в натуральной форме — ремонтом транспортных средств. В случае возмещении вреда в «натуре» страховая компания будет самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания. Для городов с населением от полумиллиона человек и более станция техобслуживания должна располагаться не далее 10 км от населенного пункта, а в небольших городах, поселках и селах — не дальше 200 км. Законопроект, который вносит изменения в закон об ОСАГО, уже одобрен Госдумой в первом чтении. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2017 года.

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 01.02.17