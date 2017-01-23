Курение на балконах и лоджиях запретят?

Верховный суд вступился за граждан, страдающих от сигаретного дыма соседей.



Можно ли курить на балконе или лоджии своей квартиры? Многие курильщики начинают утро с выкуривания сигареты у себя на балконе или лоджии. Увидеть такую картину можно практически в каждом многоквартирном доме, особенно летом. Курение на своем балконе (лоджии) кажется курящим гражданам абсолютно естественным. Вот только далеко не всем это нравится, поскольку сигаретный дым, поднимаясь выше этажом, проникает в окна и попадает в квартиры некурящих граждан. В связи с этим возникают споры между соседями. Один из таких споров стал предметом судебного разбирательства.



Житель Новосибирска обратился в суд с иском к соседу, проживающему ниже этажом, указав, что ответчик и лица, находящиеся в его квартире, каждый день курят на лоджии. При этом дым от сигарет потоками воздуха затягивает в квартиру, в которой проживает истец, который вынужден постоянно ощущать запах сигаретного дыма, что ставит под угрозу его здоровье. Это вынуждает истца закрывать окна, что ограничивает доступ свежего воздуха в комнату, и фактически способствует возникновению у него табакозависимости. На неоднократные просьбы истца о прекращении курения ответчик не реагировал.



Суд первой инстанции в иске отказал. Отказывая в удовлетворении исковых требований, районный суд исходил из того, что действующее законодательство не содержит норм, запрещающих курение на лоджии занимаемой квартиры. Суд также указал на отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик, осуществляя курение, действует с целью причинения вреда истцу и с нарушением пределов осуществления гражданских прав, а также доказательств того, что в результате курения ответчика и иных лиц в квартиру истца проникают вредные вещества, которые оказывают влияние на здоровье.



С выводами суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда, указав дополнительно, что сам по себе факт вредного воздействия табачного дыма не свидетельствует о повреждении здоровья истца по причине курения ответчика, а также о злоупотреблении правом с его со стороны. В итоге дело дошло до Верховного суда Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам которого сочла, что апелляционная инстанция, проверявшая законность решения суда первой инстанции, нарушила нормы действующего законодательства и по указанной причине согласиться с ее выводами нельзя.

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