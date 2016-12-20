Должники останутся без пенсии

Из-за долгов по страховым взносам индивидуальным предпринимателям не назначат пенсию.



До нового года остается совсем немного времени и за оставшееся время индивидуальные предприниматели должны уплатить страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. В связи с чем Пенсионный фонд Российской Федерации напомнил, что в случае неуплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в установленный срок у индивидуальных предпринимателей образуется задолженность по страховым взносам, на которую начисляется пени. Кроме того, периоды деятельности, за которые индивидуальным предпринимателем не уплачены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, не включаются в страховой стаж для расчета страховой пенсии по старости.



Пенсионный фонд также обратился к страхователям с просьбой погасить недоимку и завершить текущие расчеты до 25 декабря 2016 года, поскольку с 1 января 2017 года изменятся коды бюджетной классификации по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Связано это с тем, что с 1 января 2017 года администрирование взносов передается ФНС России. В 2016 году размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей составляет: в ПФР — 19 356,48 рублей; в ФФОМС — 3 650,58 рублей. Если годовой доход превысит 300 000 рублей, индивидуальный предприниматель обязан уплатить 1 процент от суммы дохода, превышающей указанную величину (см. Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в 2016 году).



Следует напомнить, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, увеличена. Начиная с 1 января 2015 года, страховой стаж ежегодно увеличивается на один год, до достижения 15 лет. В 2016 году он составляет 7 лет, в 2017 году составит 8 лет. Помимо этого, дополнительным условием для назначения страховой пенсии является наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Пенсия назначается при наличии ИПК не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины коэффициента 30. Величина ИПК, необходимая для назначения пенсии в 2016 году, составляет 9, в 2017 году она увеличится до 11,4.

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 19.12.16