Проверьте свой трудовой договор!
13 декабря 2016, 10:26 [«АН-онлайн», А. Кирпиков ]
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) запустила новый интернет-сервис по проверке трудовых договоров. С помощью указанного сервиса у работников появилась возможность проверить свои трудовые договоры на соответствие их требованиям трудового законодательства. Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо зайти на один из интернет-сайтов Роструда — Онлайнинспекция.рф или Работа в России. Проверить правильность составленных трудовых договоров с помощью сервиса Роструда могут не только работники, но и работодатели.
Сервис поможет за несколько минут проверить, содержит ли предлагаемый для заключения или уже заключенный трудовой договор обязательные условия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. Все, что для этого нужно, это указать название работодателя и ответить на вопросы теста о содержании трудового договора. Загружать копию договора или перепечатывать его условия не требуется. По результатам теста программа выдаст список нарушений обязательных требований, если таковые имеются, и даст рекомендации для их устранения. При этом сервис сможет проверить только факт наличия или отсутствия необходимых по законодательству условий договора.
Для проверки соответствия трудовому законодательству содержания условий трудового договора работник может обратиться на интернет-сайт Онлайнинспекция.рф и задать вопрос с помощью сервиса «Дежурный инспектор». Следует отметить, что сервис Роструда не учитывает особенностей содержания отдельных трудовых договоров. Трудовые договоры с работниками-иностранцами, лицами без гражданства, работодателями — религиозными организациями, гражданами, поступающими на государственную или муниципальную гражданскую службу, можно будет проверить только в части, которая является обязательной для всех категорий работников.
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