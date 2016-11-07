Штраф за любовь к искусству

За нелегальное скачивание кинофильмов могут ввести административный штраф.



В правительстве обсуждают возможность введения административного наказания за незаконное скачивание фильмов в сети «Интернет». Предполагается, что определение скачивания нелегального фильма будет производиться по IP-адресу, после чего на правонарушителя будет накладываться штраф. За основу предлагается взять немецкую модель: в Германии штраф за скачивание нелегального контента может достигать тысячи евро для злостных нарушителей и 155 евро — для впервые попавшихся. Правда, пока планируется штрафовать за нелегальное скачивание российской кинопродукции — кинофильмов, имеющих удостоверение национального фильма, то есть те, которые сняли при поддержке государства.



В предложении штрафовать интернет-пользователей за нарушение авторских прав нет ничего нового. Несколько лет назад эта идея обсуждалась в рамках принятия «антипиратского» закона. Тогда она была отвергнута, поскольку пользователи, скачивая контент с сайтов в сети «Интернет», могут не знать, легальный он или нет. Если бы интернет-провайдеры предупреждали пользователей о запрете копирования объектов авторских и смежных прав, а также об ответственности за эти действия, число правонарушений сократилось бы. Вероятно, теперь чиновников полагают, что за последнее время граждане стали более искушенными в вопросах легальности размещенного в сети «Интернет» контента.



Следует напомнить, что действующее законодательство уже предусматривает меры по борьбе с распространением нелегального контента в сети «Интернет». В августе 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», которые позволяют правообладателям обращаться в Московский городской суд для блокировки интернет-сайтов, незаконно распространяющих кино- и телепродукцию. С мая 2015 году действовать по аналогичной процедуре получили право владельцы других объектов исключительных прав (кроме фото).

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 03.11.16