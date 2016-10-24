Слово не воробей...

Очень многие школьники общаются друг с другом, применяя грубые, а нередко и нецензурные выражения, не зная, что могут поплатиться за это в буквальном смысле. Не все готовы выслушивать оскорбления в свой адрес, тем более прилюдно. Если обидчик не желает извиняться или вообще не признает, что он нанес оскорбление, законом на этот случай предусмотрена административная ответственность, которой подвергаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Решение вопроса о возбуждении дел по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) отнесено к исключительной компетенции прокурора.



В сентябре этого года в одной из школ Петропавловска-Камчатского во время перемены между двумя 10-классниками произошел конфликт, в ходе которого юноша в грубой нецензурной форме высказался по поводу внешнего вида одноклассницы и несколько раз повторил свои выражения. Все это произошло в присутствии других учеников класса, которые впоследствии подтвердили и сам факт оскорбления и то, что на предложение извиниться, молодой человек только повторял оскорбления, унижающие честь и достоинство девушки.



В связи с тем, что учителям не удалось разрешить конфликт, не вынося его за пределы школы, родители девушки обратились в прокуратуру. По результатам проверки, учитывая, что парню на момент происшествия исполнилось 16 лет, в отношении него прокуратура возбудила административное дело по статье 5.61 КоАП РФ. Дело направлено в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу.



В случае привлечения школьника к ответственности, в связи с отсутствием у него дохода, административный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей будет взыскан с родителей несовершеннолетнего. Только в период разбирательства и парень, и девушка осознали, насколько серьезны последствия их действий.



Когда родители старшеклассника узнали, что сведения о привлечении к административной ответственности их сына могут попасть в базу данных Информационного центра МВД, они вспомнили про скорое поступление парня в институт на профессию, где «чистая» биография имеет не последнюю роль. Одноклассники помирились, а их родители рассчитывали, что во время рассмотрения административного дела смогут объявить о примирении, избежав, таким образом, негативных последствий.





продолжение материала на портале "ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА" 24.10.16