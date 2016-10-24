Банкротом стать трудно
24 октября 2016, 11:59 [«АН-онлайн», А. Кирпиков ]
Объявить себя банкротами должникам — физическим лицам в скором времени станет значительно проще.
С 1 октября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», благодаря которым граждане получили возможность подать в арбитражный суд заявление о признании себя банкротами. Однако за год с момента начала действия поправок арбитражными судами возбуждено лишь пятнадцать тысяч подобных дел, при этом процедура банкротство завершена в отношении нескольких сотен граждан, а добиться реструктуризации в виде рассрочки выплат кредиторам смогли единицы. Между тем, должников, имеющих задолженность в сумме более полумиллиона рублей и трехмесячную просрочку, насчитывается более шестисот тысяч человек.
Причин пробуксовки закона, который, казалось бы, должен заметно облегчить жизнь и существование граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, несколько. Во-первых, сложность подготовки заявления в суд, неполнота пакета документов и ошибочное определение должником размера имеющейся задолженности. Во-вторых, отказ финансовых управляющих работать без дополнительного вознаграждения сверх установленной законом суммы (с недавних пор она составляет 25 тысяч рублей). В среднем за сопровождение процедуры банкротства физлица запрашивают не менее 100 тысяч рублей. В-третьих, затягивание сроков реализации имущества должника. На данную процедуру закон отводит полгода, но суды часто продлевают этот срок по ходатайству лиц, участвующих в деле.
продолжэение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 20.10.16