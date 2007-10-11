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С ЧЕГО ТРЯСЕТ СПЕЦСЛУЖБЫ?

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Предстоящая смена власти все больше нервирует значительное количество чиновного люда. В том числе и в среде силовиков. Как ни крути, но даже если В. Путин и в самом деле станет премьером, по существующему закону все силовые ведомства перейдут в подчинение новому президенту. И премь­ер, даже если им станет В. Путин, повлиять на силовиков не сможет.

 НА ПРОТЯЖЕНИИ двух сроков своих полномочий президент поддерживал баланс между всеми силовыми ведомствами. Достигалось это двумя способами.  
 Первый. Кадровые рокировки. Люди из ФСБ перемещались в МВД, наркоконтроль и обратно. Ключевую роль здесь играет кадровое управление Администрации президента, руководимое Виктором Ивановым. Через него идут все назначения, звездочки на погонах, ордена и должности.

 Рокировками этот баланс стабильно поддерживался, несмотря на отдельные трения между ФСБ, МВД и Прокуратурой (дело «Трех китов»).  

 Второй. Жесткое распределение функ­ций между спецслужбами. В результате их сотрудники не перебегали друг другу дорогу. ФСБ действовала внутри страны, СВР – за рубежом.

 Но спонтанно возник процесс, когда роль силовиков стала заметно возрастать и в сфере бизнеса. Частенько стали возникать конфликты интересов силовиков и финансовых групп. Причем процесс этот шел вне сферы влияния президента – глубоко за кулисами.

 Проблема резко вышла наружу к концу второго срока нынешнего президента. Неуверенность в завтрашнем дне толкнула средний уровень силовиков к разрешению «вопросов» через конфликты. Именно поэтому за последние 2–3 месяца увеличился «слив» компромата через Интернет, газеты, другие СМИ. Дошло до «знаковых» арестов

 О масштабах этого явления можно только догадываться. Но допекло, видно, так, что в газете «Коммерсантъ» был вынужден выступить один из высших госчиновников – глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов: «Те, кто обнаруживает, что его подлинное призвание – это бизнес, должны уйти в другую среду. Не пытаться оставаться одновременно и торговцем, и воином. Так не бывает. Тут либо-либо. Нельзя призывать к преодолению этой самой войны «всех против всех» и одновременно быть ее участником».

 Статья появилась через несколько дней после ареста ряда сотрудников ФСНК. При этом в силовых структурах хорошо известно, что г-н Черкесов рассматривается на роль руководителя российского аналога ФБР (США) – Объединенного следственного комитета РФ. Так что арест его сотрудников – тяжелый удар по репутации их начальника. И занять должность фактически второго человека в государст­ве ему будет нелегко. При этом многие говорят о том, что В. Путин все же учредит Объединенный следственный комитет. Это может стать заключительным аккордом, чего коррупционеры боятся страшно, – и есть отчего. Многие из чиновников уже перестали скрывать свои преступно нажитые доходы и даже кичатся ими.

 У президента же главная головная боль – обуздать рост цен накануне выборов в Госдуму. До разборок ли тут между силовиками! Вот они и вышли на горизонтальный уровень.

 Говорят, что самая активная сфера – прослушка телефонных переговоров и охота за зарубежными счетами. И в связи с этим опасность для страны в канун выборов состоит в том, что все политические силы хотят воспользоваться подобными секретами для того, чтобы спровоцировать очередной коррупционный скандал. Разумеется – в свою пользу.

 Большую сумятицу в умы «воинов, которые превратились в торговцев» (по определению В. Черкесова) внесло и назначение премьером В. Зубкова. Человек он гражданский, обладает, по слухам, компроматами на всех жуликов. А вдруг станет президентом и начнет раскулачивать иных «воинов», не будучи выходцем из силовиков?

 Отрадно, что в атмосфере всеобщего легкого испуга на должность руководителя СВР был назначен политический тяжеловес Михаил Фрадков. При нем эта важнейшая спецслужба явно не будет втянута в скандалы. Она нужна как воздух на фоне грядущих проблем на бывшем пространстве СССР, иранского кризиса и многого другого.

 И последнее. «Война групп» внутри спецслужб, о которой пишет в «Коммерсанте» В. Черкесов, прежде всего выгодна криминалу. В этой войне стороны будут вынуждены обращаться именно к нему.

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