В ожидании большой «чистки»
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Назначение на пост премьера главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, череда коррупционных расследований против федеральных и региональных чиновников дали повод экспертам говорить о том, что борьба с коррупцией станет новым вектором внутренней политики в 2007–2008 годах. Председатель Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который по должности является членом Совета безопасности РФ, рассказал «Аргументам неделi» о своем «рецепте» борьбы со взяточничеством.
– СЕРГЕЙ Михайлович, в сентябре Россия обрела новое правительство и нового премьера. Как, на ваш взгляд, это повлияет на борьбу с коррупцией?
– Сама личность Виктора Зубкова и его предыдущая должность свидетельствуют о том, что мы на пороге большой «чистки» чиновничьих рядов от людей, дискредитировавших себя, позорящих и компрометирующих Российское государство и государственность. Обычно эксперты выделяют два уровня коррупции: так называемую бытовую коррупцию и взяточничество в высших эшелонах власти. Бороться с этой, почти «элитарной» преступностью тяжело, но это не значит, что не надо этого делать, просто следует понимать, что это процесс непрерывный, в котором должно участвовать все общество.
– А вы, например, как в нем участвуете?
– Ничто так не помогает борьбе с коррупцией, как здоровый институт реальной многопартийности. Ведь никто лучше не уследит за высшими государственными чиновниками, чем их конкуренты из других партий. «Справедливая Россия» готовит пакет законопроектов по снижению коррупционной емкости законодательства. Мздоимство появляется там, где действия чиновника детально не прописаны в законе и у него есть свобода действий. Надо вводить жесточайший контроль над расходами чиновников и их родственников. Посмотрите, какой парад иномарок у некоторых органов власти, и далеко не все эти машины служебные. Спросишь: откуда? Получишь ответ: родственник по доверенности дал поездить. В этом должна разбираться служба собственной безопасности и другие компетентные органы. Наша же задача – помочь им законодательно облегчить этот процесс.
– В последнее время мы постоянно слышим сообщения об арестах взяточников, судебных процессах в регионах и на федеральном уровне – это результат некоего плана или просто серия совпадений?
– Масштабные «зачистки» региональных администраций от коррумпированных чиновников и охоты на «оборотней» в погонах и без них приносят хороший пиар-эффект, похвалы начальства и звездопад на погоны. Но главная в настоящий момент проблема в России – это, как ни странно, не коррупция в высших эшелонах власти, а бытовое взяточничество. Каждый из нас так или иначе сталкивался с этим явлением – в больнице, в школе, в органах государственной и муниципальной власти. Эту коррупцию победить как раз можно, что и произошло во многих западных странах. Попробуйте дать взятку дорожному инспектору в одной из стран Европейского союза или в США. Можете получить не только административный штраф, но и реальную уголовную статью за попытку подкупа должностного лица. Бытовая коррупция в современной России – это, безусловно, следствие бедности, и преодолеваться она будет вслед за ростом благосостояния людей. Наши учителя, врачи, милиционеры получают неприлично мало, а люди хотят вовремя получать медицинскую помощь, защиту закона, хотят, чтобы дети были образованы. Вот и несут врачам, учителям. Кто победнее – тот скромную коробку конфет, кто побогаче – конверт с деньгами.
– То есть корни бытовой коррупции – исключительно в низкой зарплате бюджетников?
– Не совсем так. Это лишь одна сторона бытовой коррупции, есть и другая. Мы все время от времени обращаемся в органы государственной и муниципальной власти: когда получаем гражданский или заграничный паспорт, водительское удостоверение, регистрируем наследство, квартиру, земельный участок, получаем справки. Подобные контакты между человеком и органами власти традиционно выливаются в многочасовое стояние в различных очередях в бесконечные чиновничьи кабинеты. Между тем за плату все эти проблемы можно решить быстро и оперативно.
Некоторые органы власти уже обросли сетями посреднических фирм, которые за деньги готовы «помочь» с оформлением любых документов – от загранпаспорта и водительских прав до регистрации квартиры или земельного участка. Эти организации почти открыто рекламируют себя в Интернете, на стенах домов, в метро. Понятно, что современный, занятой человек предпочтет заплатить фирме-посреднику, чем терять время в унизительных очередях.
Страдают, как и всегда, прежде всего бедные и незащищенные – те, кто не может заплатить. Бюджетникам, пенсионерам приходится стоять в многочасовых очередях для получения элементарных справок и документов. Нам надо в корне перестраивать всю систему работы органов государственной и муниципальной власти – вводить стандарты обслуживания населения, чтобы ни один человек не проводил в очереди к чиновнику больше 20 минут. В конце концов, если люди стали больше зарабатывать и больше покупать, например, машин, почему бы нам не создать дополнительные точки регистрации частного автотранспорта, благо сейчас не голодные 90-е и деньги и возможности для этого есть. Органы власти обязаны качественно и быстро обслуживать людей, они должны вспомнить, что это не люди для них, а они для людей.
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