В ожидании большой «чистки»

Назначение на пост премьера главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, череда коррупционных расследований против федеральных и региональных чиновников дали повод экспертам говорить о том, что борьба с коррупцией станет новым вектором внутренней политики в 2007–2008 годах. Председатель Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который по должности является членом Совета безопасности РФ, рассказал «Аргументам неделi» о своем «рецепте» борьбы со взяточничеством.

– СЕРГЕЙ Михайлович, в сентябре Россия обрела новое правительство и нового премьера. Как, на ваш взгляд, это повлияет на борьбу с коррупцией?

– Сама личность Виктора Зубкова и его предыдущая должность свидетельствуют о том, что мы на пороге большой «чистки» чиновничьих рядов от людей, дискредитировавших себя, позорящих и компрометирующих Российское государство и государственность. Обычно эксперты выделяют два уровня коррупции: так называемую бытовую коррупцию и взяточничество в высших эшелонах власти. Бороться с этой, почти «элитарной» преступностью тяжело, но это не значит, что не надо этого делать, просто следует понимать, что это процесс непрерывный, в котором должно участвовать все общество.

– А вы, например, как в нем участвуете?

– Ничто так не помогает борьбе с коррупцией, как здоровый институт реальной многопартийности. Ведь никто лучше не уследит за высшими государственными чиновниками, чем их конкуренты из других партий. «Справедливая Россия» готовит пакет законопроектов по снижению коррупционной емкости законодательст­ва. Мздоимство появляется там, где дейст­вия чиновника детально не прописаны в законе и у него есть свобода действий. Надо вводить жесточайший контроль над расходами чиновников и их родственников. Посмотрите, какой парад иномарок у некоторых органов власти, и далеко не все эти машины служебные. Спросишь: откуда? Получишь ответ: род­ственник по доверенности дал поездить. В этом должна разбираться служба собственной безопасности и другие компетентные органы. Наша же задача – помочь им законодательно облегчить этот процесс.

– В последнее время мы постоянно слышим сообщения об арестах взяточников, судебных процессах в регионах и на федеральном уровне – это результат некоего плана или просто серия совпадений?

– Масштабные «зачистки» региональных администраций от коррумпированных чиновников и охоты на «оборотней» в погонах и без них приносят хороший пиар-эффект, похвалы начальства и звездопад на погоны. Но главная в настоящий момент проблема в России – это, как ни странно, не коррупция в высших эшелонах власти, а бытовое взяточничество. Каждый из нас так или иначе сталкивался с этим явлением – в больнице, в школе, в органах государственной и муниципальной власти. Эту коррупцию победить как раз можно, что и произошло во многих западных странах. Попробуйте дать взятку дорожному инспектору в одной из стран Европейского союза или в США. Можете получить не только административный штраф, но и реальную уголовную статью за попытку подкупа должностного лица. Бытовая коррупция в современной России – это, безусловно, следствие бедности, и преодолеваться она будет вслед за ростом благосостояния людей. Наши учителя, врачи, милиционеры получают неприлично мало, а люди хотят во­время получать медицинскую помощь, защиту закона, хотят, чтобы дети были образованы. Вот и несут врачам, учителям. Кто победнее – тот скромную коробку конфет, кто побогаче – конверт с деньгами.

– То есть корни бытовой коррупции – исключительно в низкой зарплате бюджетников?

– Не совсем так. Это лишь одна сторона бытовой коррупции, есть и другая. Мы все время от времени обращаемся в органы государственной и муниципальной власти: когда получаем гражданский или заграничный паспорт, водительское удостоверение, регистрируем наследство, квартиру, земельный участок, получаем справки. Подобные контакты между человеком и органами власти традиционно выливаются в многочасовое стояние в различных очередях в бесконечные чиновничьи кабинеты. Между тем за плату все эти проблемы можно решить быстро и оперативно.

Некоторые органы власти уже обросли сетями посреднических фирм, которые за деньги готовы «помочь» с оформлением любых документов – от загранпаспорта и водительских прав до регистрации квартиры или земельного участка. Эти организации почти открыто рекламируют себя в Интернете, на стенах домов, в метро. Понятно, что современный, занятой человек предпочтет заплатить фирме-посреднику, чем терять время в унизительных очередях.

Страдают, как и всегда, прежде всего бедные и незащищенные – те, кто не может заплатить. Бюджетникам, пенсионерам приходится стоять в многочасовых очередях для получения элементарных справок и документов. Нам надо в корне перестраивать всю систему работы органов государственной и муниципальной власти – вводить стандарты обслуживания населения, чтобы ни один человек не проводил в очереди к чиновнику больше 20 минут. В конце концов, если люди стали больше зарабатывать и больше покупать, например, машин, почему бы нам не создать дополнительные точки регистрации частного автотранспорта, благо сейчас не голодные 90-е и деньги и возможности для этого есть. Органы власти обязаны качест­венно и быстро обслуживать людей, они должны вспомнить, что это не люди для них, а они для людей.