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С КЕМ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИДЕТ НА ВЫБОРЫ?

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 «Аргументы неделi» уже писали о том, что 63 из 83 региональных групп партийного списка «Единой России» возглавили губернаторы, во главе петербургского списка встал Борис Грызлов, ставропольского – Сергей Шойгу, а саратовского – Вячеслав Володин. Сейчас же мы расскажем о том, кто возглавил остальные региональные группы, а также какие известные деятели попали в список.

Министры и вице-спикеры

 ТАМ, где губернаторов не пустили «порулить», во главе списков встали знаменитые и популярные москвичи. Например, рязанский и пермский списки возглавляют федеральные министры – сельского хозяйства Алексей Гордеев и природных ресурсов Юрий Трутнев (последний, правда, в прошлом был пермским губернатором). Первым номером архангельско-ненецкого списка является знаменитый полярник и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров. Во главе ингушского списка – стоит директор Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Белан Хамчиев (уроженец Ингушетии), карачаево-черкесского – бывший зам Алексея Кудрина по Минфину РФ, а ныне депутат Госдумы Надежда Максимова.

 Владимирский список возглавляет глава Комитета Госдумы по труду Андрей Исаев, кост­ромской – зампред фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. Во главе кировского списка встал московский бизнесмен, основатель хлебного холдинга «Реал-агро», а ныне депутат Госдумы Игорь Игошин, воронежского сельского – другой выходец из московского бизнеса и депутат Николай Ольшанский. Действующие депутаты Госдумы возглавили также пензенскую (Игорь Руденский), смоленскую (Сергей Антуфьев), волгоградско-михайловскую (Олег Савченко) и воронежскую городскую (Сергей Чижов) региональные группы.

 Среди лидеров региональных списков есть и один мэр – глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев. А хакасский список возглавляет глава абаканского отделения ОАО «РЖД» Виктор Зимин (примечательно, что действующего губернатора Алексея Лебедя здесь поставили только на второе место в списке). Первое место в волгоградской городской группе занимает ректор медуниверситета Владимир Петров, в волгоградско-волжской – первый вице-губернатор Владимир Кабанов. Губернатор же Волгоградской области Николай Максюта не пошел по списку «Единой России» лишь потому, что до сих пор остается членом КПРФ, а его переход в «Единую Россию» прямо перед выборами «медведи» сочли нецелесообразным (всем памятна ставропольская история, когда губернатор, перейдя перед выборами из КПРФ в «Единую Россию», оттолкнул от себя избирателей обеих партий: победила в результате «Справедливая Россия» с 38% голосов).

Мэрам достались 2–3-е места

 ВСЛЕД за губернаторами в региональных тройках обычно идут мэры и спикеры местных заксобраний. Только в Москве вторую строчку после Юрия Лужкова занял вице-премьер Александр Жуков.

 В частности, вторые места в региональных группах занимают мэры Красноярска Петр Пимашков, Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Твери Олег Лебедев, Липецка Михаил Гулевский. Третьи места получили мэры Иваново Александр Фомин, Калининграда Юрий Савенко, Пскова Михаил Хоронен, Новосибирска Владимир Городецкий, Ярославля Виктор Волончунас, Владимира Александр Рыбаков, Челябинска Михаил Юревич, Омска Виктор Шрейдер, Иркутска Владимир Якубовский, Улан-Удэ Геннадий Айдаев, Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов, Магадана Владимир Печеный.

В. Колесников баллотируется по ивановскому списку

 В СПИСКАХ немало федеральных чиновников. Помимо четырех членов правительства (Гордеев, Трутнев, Шойгу и Жуков) баллотируются три федеральных инспектора (Валентин Шмыков занимает 3-е место в карельском списке, а Константин Зайцев и Олег Онищенко – 4-е места в иркутском и новгородском), председатель Фонда соцстрахования Галина Карелова (№2 воронежского город­ского), руководитель Федерального агентства по образованию Григорий Балыхин (№2 ульянов­ского). Замглавы МЧС Надежда Герасимова – №4 ставропольского списка (который возглавляет Сергей Шойгу), а замглавы Минюста Владимир Колесников – №4 ивановского.

Звезд спорта все больше

 Судя по всему, аналитики партии власти пришли к выводу, что присутствие в партии звезд культуры и спорта серьезно поднимает ее рейтинг. Иначе как объяснить то, что этих людей, столь далеких от политики, становится в партсписках все больше и больше. В списке «Единой России» это конькобежка Светлана Журова (№3 по Ленобласти), фигурист Антон Сихарулидзе (№8 по Петербургу), биатлонистка Светлана Ишмуратова (№10 по Челябинску), лыжница Евгения Медведева (№4 по Карелии), гимнастки Алина Кабаева (№7 по Татарстану) и Светлана Хоркина (№3 по Белгороду), чемпионка по бадминтону Ирина Руслякова (№6 по Приморью), акробатка Елена Кирилова (№5 по Новгороду), фигуристка Ирина Роднина (№5 по Омску), хоккеист Владислав Третьяк (№3 по Саратову). Кроме спортсменов в списке можно встретить и космонавтов: например, Муса Манаров занимает 3‑е место в дагестанской группе. А 2-е место в читинском списке занимает Иосиф Кобзон.

 Неудивительно, что с таким солидным списком «Единая Россия» опережает по популярности другие партии.

 

 

 

 

 

 

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