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БЕСПОКОЙСТВО В МОСКВЕ

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ПОСЛЕ решения В. Путина возглавить список ЕР в москов­ской мэрии ощутили некое беспокойство. По мнению ряда местных чиновников, есть подозрение, что в Москве единороссы получат результат ниже среднего по стране. Либеральные настроения избирателей – как и в Санкт-Петербурге – здесь все еще присутствуют.

 Поэтому Ю. Лужков, мэр Москвы, может оказаться в весьма щекотливом положении. Дело в том, что голосование за «Единую Россию» станет голосованием за В. Путина. И пониженный результат может дорого обойтись.

 В этом смысле москов­ские чиновники завидуют питерским. Там губернатору В. Матвиенко в отличие от Ю. Лужкова удалось не попасть на первое место в региональном списке. И отвечать за результаты выборов там будет лично Б. Грызлов

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