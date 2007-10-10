БЕСПОКОЙСТВО В МОСКВЕ

Санкт-Петербурге

ПОСЛЕ решениявозглавить список. По мнению ряда местных чиновников,. Либеральные настроения избирателей – как и в– здесь все еще присутствуют.

Поэтому Ю. Лужков, мэр Москвы, может оказаться в весьма щекотливом положении. Дело в том, что голосование за «Единую Россию» станет голосованием за В. Путина. И пониженный результат может дорого обойтись.

В этом смысле москов­ские чиновники завидуют питерским. Там губернатору В. Матвиенко в отличие от Ю. Лужкова удалось не попасть на первое место в региональном списке. И отвечать за результаты выборов там будет лично Б. Грызлов.