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УСИДЯТ ЛИ ПОЛПРЕДЫ?

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 НАША газета не раз исследовала вариант усиления правительства. При этом по одному из сценариев это могло бы произойти в результате изменений в Конституции страны. Но жест­кое мнение президента, что делать этого нельзя, такой вариант отмело.

Между тем усиление правительства – и в первую очередь его председателя – в ущерб президенту может быть проведено в результате перераспределения полномочий законодательным путем.

 Специалисты сходятся во мнении, что поправки будут внесены в закон о правительст­ве РФ. Изменятся и некоторые функции Администрации президента. Вне всякого сомнения, премьер-министру будут переподчинены все силовые министерства. Вполне возможно, что отпадет надобность и в представителях президента в федеральных округах. Все губернаторы и так будут находиться в сфере влияния правительства.

 О том, что должности представителей в федеральных округах могут быть упразднены, говорит пример К. Исхакова. Недавно его перевели в Москву одним из заместителей Д. Козака. Говорят, что это фактическое понижение связано с тем, что некоторые полпреды, мягко говоря, превышают свои полномочия. Тот же г-н Исхаков, как утверждают, пытался соблюсти чьи-то интересы в противоречиях между госкомпаниями – Роснефтью и «Газпромом». При нем проявился и такой грешок, как землячество. Он часто пытался пристроить на должности своих близких знакомых по работе в Казани.

 Впрочем, как сами пол­преды, так и многочисленные сотрудники их аппаратов вна­кладе не останутся. Нынешняя власть своих не забывает и дает им плавно перетечь из одного места в другое.

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