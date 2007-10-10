УСИДЯТ ЛИ ПОЛПРЕДЫ?
№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Между тем усиление правительства – и в первую очередь его председателя – в ущерб президенту может быть проведено в результате перераспределения полномочий законодательным путем.
Специалисты сходятся во мнении, что поправки будут внесены в закон о правительстве РФ. Изменятся и некоторые функции Администрации президента. Вне всякого сомнения,
О том, что должности представителей в федеральных округах могут быть упразднены, говорит пример К. Исхакова. Недавно его перевели в Москву одним из заместителей Д. Козака. Говорят, что это фактическое понижение связано с тем, что некоторые полпреды, мягко говоря, превышают свои полномочия. Тот же
Впрочем, как сами полпреды, так и многочисленные сотрудники их аппаратов внакладе не останутся. Нынешняя власть своих не забывает и дает им плавно перетечь из одного места в другое.
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