ВИЗИТ ПОСЛЕДНЕГО ШАНСА

В Москву приехал президент Франции Николя Саркози. Этот на первый взгляд абсолютно проамериканский политик не стал ломать традиционные связи России и Франции. Наоборот, наши страны стоят на пороге развития экономической кооперации. И призывы французского президента к Москве присоединиться к блокаде Ирана этому не помеха.

ДРУГОЙ, более жесткий визит ожидает Москву в пятницу. Сюда прибудут госсекретарь США К. Райс и министр обороны Р. Гейтс. Как говорят наши источники, г-жа Райс едет сказать последнее «прости» президенту Путину. Она получила четкий мандат Дж. Буша на ведение жестких переговоров в Москве. Их цель – окончательное определение позиции России прежде всего по ядерной политике Ирана .

Г-жа Райс привезет нам «подарок» и в виде официального отказа Вашингтона от идеи совместного строительства глобальной ПРО, включая использование Габалинской РЛС в Азербайджане. Кремлю прояснят позицию НАТО и США по поводу модернизации военного аэродрома в Эстонии. Он будет способен принимать любые военные самолеты, в том числе дальнюю бомбардировочную авиацию.

Будет озвучена и жесткая позиция по Грузии. Г-жа Райс заявит, что никто не может воспрепятствовать вступлению этой страны в НАТО.

А чего ждут от нас? На предстоящем саммите Прикаспийских государств в Иране предъявить президенту Ахмадинежаду ультиматум. Либо выполнение решений МАГАТЭ по ядерной программе, включая остановку работы центрифуг по обогащению урана, либо Россия дает мандат на силовую акцию против Тегерана. Американцы хотят, чтобы именно В. Путин озвучил этот ультиматум. При этом в ответ нам не уступят НИЧЕГО! В том числе и вступление в ВТО в этом году.