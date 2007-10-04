В. Путин ответит на вопросы
№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ГДЕ-ТО в середине октября Президент России проведет очередную гигантскую пресс-конференцию с участием граждан России. Для этого из так называемой ситуационной комнаты Кремля будут организованы десятки телемостов в различные регионы страны.
А за две недели начнется прием вопросов Президенту через Интернет, СМС и традиционные почтовые открытки. Отбор регионов, участников телемостов уже начат.
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