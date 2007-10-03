Кому рулить на юге?

БЫВШИЙ представитель президента в Южном федеральном округе Д. Козак получил повышение и вернулся в Москву.

Г-н Козак назначен главой Минрегионразвития, а одним из пяти его замов стал другой недавний полпред – К. Исхаков. Но его кресло будет оставаться вакантным недолго. По нашим сведениям, к исполнению обязанностей полпреда может скоро приступить нынешний заместитель министра внутренних дел О. Сафонов. О нем известно, что он является профессионалом своего дела и женат на дочери помощника президента по кадрам В. Иванова.