Устоит ли Центробанк?

ПОХОЖЕ, новый премь­ер-министр В. Зуб­­ков имеет заметную психологическую совместимость с В. Путиным. Не исключено, что ему удаст­ся то, что не могли сделать другие премьеры. А именно – реформировать работу Центробанка.

Более конкретно – из его ведения может быть изъята функция банковского надзора и выдача (и, разумеется, отзыв) банковских лицензий. ЦБ же будет проводить только кредитно-финансовую политику.

Для проведения такой реформы будет создан новый регулирующий орган. Специалисты считают, что нововведение появится еще до президентских выборов. Но законодательные акты принимать будет уже новый состав Госдумы.

Тем временем все федеральные телеканалы все чаще показывают сюжеты о новом премьере. Причем сюжеты, весьма выигрышные с точки зрения имиджа. Это позволило наблюдателям сделать вывод, что г-н Зубков вполне может стать новым президентом и обеспечить деятельность В. Путина в качестве премьера до конца 2012 года.