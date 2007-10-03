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Сочи покроет ОГК

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА  ]

Сочи покроет ОГК
Владимир Груздев

 Госдума приняла в первом чтении проект закона, регламентирующего создание «Олимпийской госкорпорации» (ОГК). Эта структура призвана контролировать строительство объектов Сочинской Олимпиады – 2014.

 КАК разъяснил в интервью «АН» депутат Владимир Груздев (ЕР), корпорация будет создана на базе уже существующей профильной госорганизации с подобными функциями. По его словам, «старая структура будет преобразована таким образом, чтобы максимально эффективно обеспечить возведение будущих олимпийских объектов».

 Форматом ОГК, по информации г-на Груздева, «предусмотрен наблюдательный совет, в который войдут 11 человек». В их числе – губернатор Краснодар­ского края, глава администрации Сочи и президент Олимпийского комитета России. При этом 6 членов наблюдательного совета будут назначены Правительством РФ напрямую. Правление и гендиректор также станут участниками нового оргобразования.

 Напомним, что одобрен в первом чтении законопроект, первый из двух олимпийских законов, закладывающих организационно-правовую основу проведения пред­олимпийских работ. Руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев заявил, что «основным из олимпийского списка станет как раз второй проект», рассмотрение которого намечено на середину октября.

 – Именно он определит правила и порядок разрешения ситуаций, связанных с защитой частной собственности жителей Сочи.

 Дело в том, что, сознавая очевидную необходимость принятия олимпийских законов, депутаты все же выражают определенные сомнения. Касаются они порядка «перемещения участков, входящих «в зону олимпийских объектов». Накануне обсуждения эти волнения пытался упредить председатель Госдумы Борис Грызлов.

 – Олимпийские игры – это большой праздник, – констатировал председатель. – Не хочется, чтобы кто-то в рамках этого празд­ника пострадал.

 – Это непременное условие, которое будет соблюдено, – продолжил мысль Владимир Груздев.

 Депутат уверен, что второй закон как «комплексная законодательная инициатива позволит России блестяще справиться с задачей, поставленной Международным олимпийским комитетом». В перечень этих задач, в частности, включено определение товаров, необлагаемых таможенными платежами. Оно, по утверждению г-на Груздева, необходимо «для удобст­ва спортсменов, приезжающих со своим спортивным инвентарем». А также – обеспечение мер предосторожности, «гарантирующих всем гостям Олимпиады повышенную безопасность».

 – Мы обязаны учесть все факторы и минимизировать все возможные трудности.

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