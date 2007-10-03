С. Миронов объясняет решение В. Путина
№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
2 октября Сергей Миронов посетил Институт космических исследований РАН. И как только он вышел к журналистам, его засыпали вопросами отнюдь не на космические темы. Всех интересовало, что он скажет о решении Владимира Путина возглавить список «Единой России» (ЕР). Сергей Миронов не стал уходить от острых вопросов и рассказал немало интересного.
– В ЧЕМ причины того, что Владимир Путин согласился возглавить ЕР?
– Я вижу в этом событии решение трех тактических и двух стратегических задач. Сначала о тактических задачах.
Первая – это выправление ситуации с результатами ЕР. Реальная социология давала основания прогнозировать результат на выборах в 34,4%, при котором ЕР могла не повторить успех 2003 года (37,6%). В этой связи возглавление списка ЕР президентом удваивает результат. Можно ожидать более 50%, может быть, 54–55% или даже приближение к 60%.
Вторая – иметь на переходный период гарантированное и, я бы сказал, прогнозируемое большинство в Госдуме. Я имею в виду уже президентские выборы.
Третья – если посмотреть на окончательные списки региональных групп ЕР, то мы увидим там 65 губернаторов. Представьте себе, если губернатор во главе списка получает менее 50%. А это было бы в подавляющем большинстве регионов. Это вотум недоверия губернаторам, причем со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Теперь две стратегические задачи, решенные 1 октября.
Первая – мы видим создание долговременной системы сдержек и противовесов. То, что формируется парламентское большинство и Владимир Путин четко сказал о своем возглавлении списка, и есть создание естественного и очень мощного противовеса. Новый президент будет соратником Владимира Путина. Но субъективных моментов никто не может до конца исключить. При любых раскладах такое думское большинство всегда сможет объявить импичмент президенту, если тот вдруг захочет пойти против Путина.
Вторая – 1 октября на самом деле началось реальное формирование настоящей двухпартийной системы в нашей стране. И могу сказать, что, если 2 декабря мы увидим уже реальную двухпартийную систему в Госдуме, – не удивляйтесь. Это будет партия праволиберальная «Единая Россия» и социалистическая «Справедливая Россия». Еще раз обращаю внимание, что президент не вступил в эту партию, Путин – не член ЕР. Поэтому, поддерживая то хорошее, что сделал президент для страны, его усилия по стабилизации ситуации в России, избиратели вовсе не обязательно должны поддерживать ЕР.
– Как изменились шансы «Справедливой России» после решения президента?
– Шансы увеличились. Я неслучайно сказал о том, что начался реальный переход к двухпартийной системе. После вчерашнего события, даже при резком увеличении рейтинга ЕР, наша партия наберет больше, чем мы планировали.
– А как изменятся ваши предвыборная кампания, агитация?
– Они не изменятся. Я еще раз хочу сказать, что мы идеологические и политические оппоненты ЕР. Мы показываем горизонт, куда планируем вести общество, если добьемся доверия людей.
Возвращаясь ко вчерашнему событию, остается только поздравить наших оппонентов с таким блестящим подарком. Но должен сказать, что и на нашей улице будет праздник, и я даже назову дату этого праздника – 2011 год. Политическая партия должна выстраивать свою стратегию надолго, должна понимать свою историческую миссию. Мы понимаем. У нас нет никаких расстройств, у нас абсолютно четкое понимание логически выстроенной позиции, которая сейчас создается. И я должен сказать, что более быстрое формирование двухпартийной системы нашей партии на руку.
– А почему вы не пригласили Владимира Путина в свой список?
– Я даже и не думал на эту тему, и не считал это необходимым. Потому что слова Путина о том, что он создал ЕР, соответствуют действительности. В отличие от нашей партии, которую мы создавали сами.
– А не получится такая ситуация, что 2 декабря люди пойдут голосовать за Путина, а не за партию?
– Безусловно, это так. Результат, который будет получен 2 декабря, это будет результат Владимира Путина. Но этот результат достанется в виде мандатов людям из «Единой России». Обратите внимание на то, что Владимира Путин высказался против участия в списках ЕР крупного бизнеса, ведь там был десяток только долларовых миллиардеров (а в списке «Справедливой России» – ни одного). Я думаю, что в ночь с 1 на 2 октября вычищались окончательные списки ЕР. Это необходимая мера, потому что, мягко говоря, не все имеют право даже близко стоять в списке, который возглавляет Президент России. И я знаю, что там, в штабе ЕР, свет горел до утра, нужно было проводить большую работу…
– Владимир Путин говорил, что он поддерживает и ЕР, и СР. Не испытываете ли вы теперь чувство ревности?
– Нет, мы действительно сегодня оппозиционная партия. А поддержка президента заключается лишь в том, что он согласен с тем, что стране нужна не только правая ЕР, но и мощная социалистическая, социал-демократическая партия. Большего нам и не надо. Остальное мы сделаем сами, опираясь на поддержку наших избирателей.Уточнение. В №38 от 20.09.07 «АН» опубликовали статью «Либералы не проходят в Думу?» с результатами опросов Центра социального прогнозирования, в которой по техническим причинам были указаны не все сведения. Дополнительно сообщаем о методе сбора информации (его название – «персональное интервью»), проведении опроса во всех федеральных округах и 21 субъекте РФ и статистической погрешности (она составила 4%). Формулировка вопроса, результаты которого даны в таблице, была совершенно традиционной – «За кандидатов от какой партии Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, и Вы смогли принять в них участие?». Обращаем внимание читателей на то, что опрос не был никем заказан, а проведен на собственные средства Центра социального прогнозирования и публикация его результатов не была никем оплачена, а носила информационный характер.
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