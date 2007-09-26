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СЕНСАЦИОННЫЙ СПИСОК «эсеров»

Впервые в первую тройку проходной партии попал 27-летний писатель

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

СЕНСАЦИОННЫЙ СПИСОК «эсеров»
С. Шаргунов
23 сентября прошел съезд «Справедливой России», на котором партия утвердила свой список кандидатов на выборах в Госдуму. Некоторые солидные социологи (например, директор Центра социального прогнозирования Ф. Шереги) уже сейчас отводят «Справедливой России» второе место с ожидаемым результатом в 15,9% (против 34,4% у «Единой России» и 11,3% у КПРФ  - подробно мы знакомили читателей с результатами данного опроса в прошлом номере «Аргументов неделi»).

 ПЕРВАЯ тройка «Справедливой России» стала во многом сенсацией. Если лидерство в списке Сергея Миронова и Светланы Горячевой  было вполне ожидаемым, то третье место не смог заранее угадать никто. Его занял 27-летний писатель, глава молодежного движения «Ура!» Сергей Шаргунов.

 «Люди не верят никаким партиям, думают, что коррупция тотальна. Партия «Справедливая Россия» создана как сила нового типа. Наша задача - сломать круговую поруку чиновников, победить заговор серых костюмов. Наш предвыборный список - это яркие, честные люди, вместе демонстрирующие синтез идей социальной справедливости, гражданских прав и патриотизма. Я - свежий человек, за которым тысячи молодых и немолодых беспартийных людей, идейных, думающих, желающих стране блага, но без больших денег и крепких связей. «Справедливая Россия» дает им ослепительный сигнал: не все потеряно, будет новый день, отчуждение между человеком и чиновником, обществом и государством, народом и политикой будет снято!» - заявил Сергей Шаргунов в интервью «Аргументам неделi».

Знаменосец Победы и  мэры

 ЕСТЬ в списке «Справедливой России» и отцы-основатели блока «Родина». В част­ности, знаменосец Победы, генерал Валентин Варенников возглавляет саратов­ский список «эсеров». Номером один воронежского списка стал недавний глава «Родины» Александр Бабаков. А во главе тульской и челябинско-златоусто-кыштымской групп стоят председатели Партии пенсионеров в 2006 г. Игорь Зотов и в 2004-2005 гг. Валерий Гартунг.

 Первым номером томского списка является также сопредседатель «Россий­ских пенсионеров» актриса Римма Маркова 1960-90-е гг. она играла в таких фильмах как «Живые и мертвые», «Журавушка», «Егор Булычев и другие», «Вечный зов», «Родня», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!» и других.

 Кроме отцов-основателей партий в списках есть и архитекторы наиболее громких побед «Справедливой России» на региональных выборах. Так, самарский список «эсеров» возглавляет мэр Виктор Тархов, а ставропольский - мэр Дмитрий Кузьмин. Список «Справедливой России» во главе с последним набрал в марте 2007 г. 38%.

Министр культуры и  актеры

 МОСКОВСКИЙ список «Справедливой России» возглавил министр культуры РФ Александр Соколов, известный своей борьбой за духовно-нравственные ценности и против «чернухи» на ТВ. Есть в списке и целый ряд известных киноактеров. Кроме Риммы Марковой это еще и Александр Михайлов во главе читинского списка и Валерий Золотухин во главе пермского.

Президенты и губернаторы

 СПИСКИи в Карелии и Коми возглавляют бывшие президенты республик Виктор Степанов и Юрий Спиридонов. Первыми номерами красноярского и ивановского списков стали бывшие губернаторы Валерий Зубов и Владимир Тихонов. Вологодский список СР возглавляет Геннадий Хрипель, бывший в 1990-2001 гг. спикером Вологодской облдумы, а в 2001-2007 гг. - сенатором от облдумы. Во главе же кабардино-балкарского списка стоит Хачим Кармоков, бывший в 1995-2000 гг. председателем Счетной палаты РФ.

В партию пришли 13 новых депутатов

 В ЦЕЛОМ из 32 нынешних депутатов фракции «Справедливая Россия - Родина» в список партии попали 22 депутата (из них 17  - на потенциально проходные места). В связи с формированием списков 14 сентября вступил во фракцию выходец из партии С. Бабурина популярный ярославский одномандатник Анатолий Грешневиков (он является депутатом Думы всех созывов). Кроме того, еще 12 депутатов вошли в партийный список, еще не успев написать заявления о приеме во фракцию. Это и Светлана Горячева, и перешедшие из «Яблока» московская одномандатница Галина Хованская; и питерский одномандатник Сергей Попов (возглавил липецкий список СР); и перешедшие из «Единой России» Марина Лебедева, волгоградский одномандатник Александр Агеев и ростовский Михаил Емельянов2003-м избирался как выдвиженец «Яблока»); и выходцы из ЛДПР Алексей Митрофанов (возглавил пензенский список) и Егор Соломатин (марийский); и семигинец  Александр Куваев (возглавил кемеровскую группу); и Валерий Гартунг; и состоявшая ранее в «Яблоке» и ОВР, а в последние годы возглавлявшая партию «Развитие предпринимательства» Оксана Дмитриева (возглавила петербургский список); и председатель объединившейся с СР Социалистической единой партии Василий Шестаков (он же тренер В. Путина по дзюдо, номер два по петербургскому списку).

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