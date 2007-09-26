Президент – «ученый отец нации»

ВЦИОМ представил результаты опроса о том, каким простые россияне видят образ идеального Президента РФ.

48% ОПРОШЕННЫХ предпочли бы видеть его «мудрым политиком» и «отцом нации» и только для 42% важнее, чтобы он был «современным и эффективным управленцем». 58% считают, что полномочий у Президента России достаточно и менять здесь ничего не надо, а 22% высказываются за увеличение и без того почти безграничной власти президента. За ограничение его власти выступают только 7% россиян.

Что касается команды будущего президента, то 40% опрошенных считают, что ему следует радикально обновить кадры в руководстве страны. 36%, напротив, высказываются за сохранение «старых, проверенных кадров». Команда нового президента должна рекрутироваться, прежде всего, из профессионалов – ученых, юристов, экономистов, полагают 47% опрошенных. Кроме того, там должны быть представлены простые люди, ранее не занимавшиеся политикой (23%); губернаторы, их заместители, мэры крупных городов (23%); депутаты, политики, лидеры партий (22%), руководители министерств, Администрации президента (20%), военнослужащие, работники правоохранительных органов (19%).

Реже всего россияне хотели бы видеть в окружении президента успешных бизнесменов (14%), деятелей культуры и искусства (10%) и тем более знакомых, родственников, друзей нового президента (2%).