Смотрины преемника пройдут в Германии?

Назначение нового Кабинета министров показало, что принципы его реформирования еще не продуманы до конца. Незначительные рокировки министров с их замами явно не соответствуют недавним заявлениям премьера Зубкова о необходимости реформы.

НО МОЖНО не сомневаться, что в ближайшие месяцы структура правительства будет заменена кардинально. И в таком виде будет существовать ближайшие годы. Скорее всего, исчезнет и «семейственность» Кабинета. Сейчас почти 15% его состава находится в родственных отношениях. Но отставка того же министра обороны г-на Сердюкова (зять премьера) пока не принята по весьма существенной причине. Он еще не привел в порядок финансовые потоки, которые «втекают» и «вытекают» из министерства. Не проведена и инвентаризация огромного военного имущества.

Если же говорить об общем настроении членов Кабинета, то они понимают, что остаются, как и несколько дней назад, – временными.

Следующее главное событие осени – съезд партии власти «Единая Россия». Он пройдет вслед за съездами «Справедливой России» и КПРФ в начале октября. Партийцы ожидают выступления на съезде В. Путина. Говорят, что президент изложит первые контуры политической и экономической жизни страны при следующем президенте. Возможно, «Единая Россия» получит в качестве напутствия и некие стратегические задачи на случай победы на парламентских выборах. По слухам из партийных рядов, лидер партии Б. Грызлов просит президента публично поддержать идею создания партийного правительства. В том числе – разрешить депутатам работать в правительстве, так же как это разрешено законом во Франции и Англии.

Возможно, президент скажет и о продолжении административно-территориальной реформы. Иными словами – о продолжении слияний и укрупнений субъектов Федерации. Разумеется, все члены «Единой России» будут рады первыми услышать и имя возможного преемника верховной власти. При этом общая логика выступления президента будет такова: «Если я уйду – ничего не изменится, я буду рядом».

И еще. Говорят, что Б. Грызлов очень бы хотел, чтобы В. Путин произнес такую фразу: «Надеюсь, что «Единая Россия» будет гарантом проведения политической линии и реформ, которые проводились последние годы».

Разумеется, жизнь не остановится и после съезда ЕР. Что касается президента, то его график расписан очень плотно. Важнейшей станет его поездка в Германию. Там пройдут широкомасштабные консультации с немцами от вопросов политики до снабжения Европы газом.

После Германии планируется визит в Иран, за которым будут очень пристально наблюдать во всем мире.

Последняя любопытная деталь. В партийных, правительственных и прочих политических кругах уверены, что В. Путин возьмет на встречу с А. Меркель возможного преемника. Точно это будет не премьер. Два высших руководителя в одной делегации не ездят.