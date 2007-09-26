//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Интервью М.Е. Старшинова - секретаря оргбюро президиума партии «Справедливая Россия»

специально для газеты «Аргументы недели»

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

- Михаил Евгеньевич, для Вас стала неожиданностью отставка Правительства? Чего Вы ждете от нового правительства во главе с Зубковым?

- Неожиданностью не стала - необходимость этого шага назрела давно. Состав предыдущего правительства, как и его антинародная направленность вызывали массу недовольства среди населения. Лишь о немногих членах предыдущего кабинета министров можно сказать, что они справились со своей задачей и успешно реализовывали инициативы президента. Поэтому я уверен, что перестановки в правительстве пойдут лишь на пользу.
Что касается нового премьера Виктора Алексеевича Зубкова - я уверен, что он продолжит курс политики президента Путина. На предыдущей работе Зубков зарекомендовал себя как эффективный руководитель. Хочу выразить надежду, что его деятельность на новом посту будет способствовать продолжению тенденции экономического роста и социального развития России.

- Сегодня тема борьбы с коррупцией стала крайне актуальной. По сообщениям СМИ в ближайшее время Совбез рассмотрит 3 концепции противодействия коррупции: предложения премьера Зубкова, а также Николая Патрушева и Юрия Чайки. Но вообще насколько, по-вашему, целесообразно создавать новые органы по борьбе с коррупцией? Не правильнее ли в таком случае упразднить массу уже существующих комиссий и советов, занимающихся борьбой с коррупцией?


- Я часто выступаю по вопросам борьбы с коррупцией и настаиваю на необходимости повышения общественного внимания и усилия властей в решении этой проблемы. Поэтому актуализация этой темы в различных кругах общества, а также повышенное внимание к ней со стороны руководства страны не может меня не радовать. Однако замечу, что содержательная сторона вопроса по-прежнему остается недостаточно проработанной. Действительно, в последнее время различных советов, комиссий и групп стало великое множество, а эффекта от этого нет, количество здесь не переходит в качество. Но для того, чтобы принять решение об их упразднении, необходимо сначала затребовать отчет от существующих ответственных организаций по борьбе с коррупцией: какие задачи перед ними ставились, что выполнено, что нет.
Что касается трех концепций по борьбе с коррупцией, то ни одной из них я не видел и изучить не мог, поэтому не могу голословно судить об их эффективности. Будет документ - тогда и обсудим предметно.
А вообще, я уже много раз говорил и снова повторю: к борьбе с коррупцией нужно подходить комплексно, включая повышение зарплат бюджетников, неотвратимость наказания за превышение должностных полномочий, популяризацию государственной службы, совершенствование законов и правил, которые создают условия для процветания взяточничества.

- Кстати об автомобилях - Вы случайно не предлагаете пересадить чиновников на российские машины с целью поддержки отечественного автопрома?


- Нет, не предлагаю - на мой взгляд, отечественному автопрому никакая поддержка уже не поможет. Это показали последние 20 лет: не умеем мы делать нормальные гражданские автомобили. И все разговоры об обратном - пиар чистой воды или проявление лоббизма. Раньше считалось, что российский автопром находится в низком ценовом сегменте, но наше «чудо техники» стоит 10-12 тысяч долларов - за эту же сумму можно купить новый корейский или китайский автомобиль, подержанный европейский, и только выиграть в качестве. Пора уже признать этот факт, что мы неконкурентоспособны в этой отрасли смириться и развивать другие направления, в которых Россия лидирует: например, производство военной техники, наукоемкие технологии и т.д.

- На днях ВЦИОМ представил общественности результаты опроса населения о реализации программ доступного жилья. Основные причины неуспеха в осуществлении госпрограмм люди связывают, прежде всего, с безответственностью региональной власти и финансовыми трудностями. Также называют бюрократические проволочки (8%) и коррупцию в сфере жилищного строительства (6%); недостаток средств у государства и низкую зарплату россиян (по 5%). А какие, по-вашему, причины тормозят осуществление этих программ?


- Все, что назвали россияне, правильно - я со всем согласен. Действительно, во многих случаях региональная власть проявляет безразличие к осуществлению социальных программ, в частности - доступное жилье. Из-за этого в регионах реализация программы буксует, а процент ее выполнения по-прежнему смешной. Сегодня, чтобы получить ипотеку нужно собрать столько различных справок и документов, что тому человеку, кто это сможет сделать самостоятельно, нужно медаль давать! Действительно, повальная бюрократизация этого процесса, делает реализацию программы доступное жилье и получение ипотеки практически невозможной. Кстати, здесь же и дополнительные механизмы коррупции в органах, выдающих все эти документы. Я не говорю уже о реальной величине выплат по ипотеке, которая часто гораздо больше заявленной. Местные же власти вспоминают о программе накануне выборов: сделают показательный сюжет, помогут одной-двум семьям, и снова все забыто на четыре года.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Экономист С. Алексашенко вывел формулу для сравнения экономических позиций России и Китая. Он привёл простой алгоритм: нужно любые экономические показатели Китая делить на 10, т.к. население России в 10 раз меньше Китая

//В мире

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

Дело закончилось потасовками с полицией. В ходе стычки пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Уголовные дела возбуждены по статьям «хулиганство», а также «угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе сегодня прокомментировали инцидент с миной, которая в минувшую субботу была обнаружена в московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника посольства Соединенных Штатов Америки.

//В мире

Президент Латвии: Кремль пытается воздействовать на местных русских

Президент Латвии: Кремль пытается воздействовать на местных русских

Президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что большинство этнических русских лояльны государству, но Кремль пытается на них «воздействовать», и делает что-то для укрепления пророссийских сил в ЕП и для раскола Европы».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Туризм

В России займутся развитием туризма

В России займутся развитием туризма

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму рассказал о планах развития туризма в Российской Федерации в рамках программы "Культура и туризм 2019-2021". На реализацию Госпрограммы из федерального бюджета будет выделено 21 млрд руб.

//Происшествия

Среди жертв авиакатастрофы оказались сотрудники ООН

Среди жертв авиакатастрофы оказались сотрудники ООН

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта находились работники Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли.

//Шоу-бизнес

Букмекеры изменили мнение о шансах на победу Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры изменили мнение о шансах на победу Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры составили новый список вероятных победителей песенного конкурса "Евровидение-2019". Согласно мнению специалистов, шансы на победу участника от России Сергея Лазарева изменились.

//В мире

В Германии призвали забыть о туалетной бумаге

В Германии призвали забыть о туалетной бумаге

Заставить немцев отказаться от "излишеств" в виде туалетной бумаги придумала журналистка Лара Тиде. "Дело за малым — перебороть многолетнюю привычку к туалетной бумаге и приобрести новую — к подмыванию!" - уверена она.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Культура

Бояков рассказал об увольнениях в МХАТе и о том, как на это реагирует Доронина

Бояков рассказал об увольнениях в МХАТе и о том, как на это реагирует Доронина

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в беседе с помощницей Татьяны Васильевны Дорониной признался, что ищет встречи с бывшей руководительницей театра.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Ягуар напал на посетительницу зоопарка, пока она делала селфи

Ягуар напал на посетительницу зоопарка, пока она делала селфи

В американском штате Аризона посетительница стала жертвой ягуара. Как утверждают работники зоопарка, женщина пострадала из-за собственной беспечности и пренебрежения существующими правилами.

//Авто

Украинский чиновник попал в ДТП из-за плохих дорог

Украинский чиновник попал в ДТП из-за плохих дорог

Замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань попал в ДТП во время своего путешествия на машине по Закарпатью. В происшествии он винит плохое качество дорог.

//В мире

Депутат Европарламента: президент Латвии проводит агрессивную политику против России

Депутат Европарламента: президент Латвии проводит агрессивную политику против России

В эксклюзивном интервью "АН" депутат Европарламента, Андрей Мамыкин, заявляет, что люди доброй воли должны объединиться против президента Вейониса, который проводит крайне агрессивную политику против граждан и «неграждан» Латвии, а также против России

//В мире

В Европе рассматривают возможность полного перехода на летнее время

В Европе рассматривают возможность полного перехода на летнее время

В Европарламенте одобрили предложение, согласно которому страны ЕС вскоре могут перестать переводить часы каждые полгода. Предполагается, что с 2021 года жители европейских стран начнут жить по летнему времени.

//Политика

Кадыров не поверил американскому дипломату

Кадыров не поверил американскому дипломату

Рамзан Кадыров заявил, что дипломат не стал бы по собственному усмотрению пытаться пронести в аэропорт мину, пусть и без взрывчатого вещества. Действия американца глава Чечни рассматривает как своеобразную проверку.

//Спорт

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1

В воскресенье, 10 марта, «Зенит» на своем поле принял «Уфу» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром — Арена» Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

//Новости партнеров

//В мире

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки

Лидер запрещенной в РФ террористической организации Талибан мулла Омар несколько лет прятался возле американской базы.Мулла Омар был одним из самых разыскиваемых преступников. За информацию о его местонахождении Госдеп США обещал заплатить 10 млн долларов.

//Здоровье

В Ульяновской области более десяти человек заболели корью

В Ульяновской области более десяти человек заболели корью

Врачи в Ульяновской области диагностировали корь у 11 человек, из них трое - дети. Сообщается, что изначально заболевших было двое, а остальные заразились после контакта с ними.

//Происшествия

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

В Перми работники одной управляющей компании допустили ошибку при формировании квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг и прислали мужчине огромный счёт.

//Шоу-бизнес

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Эксперты в области киноиндустрии подсчитали доходы российских актёров и выяснили, кто из них является самым состоятельным. В итоге был составлен топ-5 богатейших отечественных актёров.

//Происшествия

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

В городе Кудрово Ленинградской области учащиеся пятого и шестого классов одной из местных школ организовали своеобразную акцию под лозунгом "Без Баб", в ходе которой проявили агрессию по отношению к представительницам противоположного пола.

//Общество

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

Мужчины любят глазами, это известно многим, а значит они больше всего обращают внимание на внешность. И оценивая даму, могут запросто записать ее в разряд «дешевок». И речь идет вовсе не о стоимости наряда

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки
2

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
3

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
4

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1
5

А Волга ли впадает в Каспийское море?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры