БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ «ОРАНЖЕВЫХ»
Первый тайм – 1:0 не в пользу олигарха
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]
Три года спустя после «оранжевой» революции Борис Березовский вновь призвал украинских политиков к ответу. Миллиардер требует вернуть часть денег, которые он выделил «на развитие демократии в Украине в 2004 году». Олигарх считает: средства использованы не по назначению.
Первый скандал вокруг его денег прогремел на Украине в 2005-м. Тогда экс-президент Леонид Кравчук заявил: у него есть доказательства того, что связанные с олигархом фирмы перевели более 15 млн. долл. для финансирования президентских амбиций Ющенко на выборах 2004 года. Сегодня суммарная планка претензий олигарха поднялась до 45 миллионов. А Высший суд Англии и Уэльса направил в Минюст Украины запрос – там сказано о сумме примерно в 22 млн. долларов.
В ПРЯМОЙ связи с этим делом упоминаются имена двух депутатов блока «Наша Украина – Народная самооборона»: Александра Третьякова и Давида Жвания. Если докажут, что Ющенко стал президентом на деньги российского олигарха, по закону ему грозит импичмент: в избирательных кампаниях запрещено участие иностранного капитала.
Справка «АН»
Кто есть кто
Павел Лазаренко – экс-премьер-министр Украины, осужден в США на 9 лет тюрьмы с выплатой штрафа в 10 млн. долларов. Обвинялся в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994–99 гг. 280 млн. долларов.
Николай Мельниченко – бывший старший офицер безопасности главного управления Госслужбы охраны Украины. Тайно записывал переговоры президента Кучмы с его окружением. Не исключено – продал часть архива Березовскому. Получил политическое убежище в США. Надеется стать депутатом Верховной Рады Украины.
Роман Безсмертный – председатель фракции «Наша Украина», народный депутат Верховной Рады 5-го созыва. Пять лет был представителем президента Кучмы в Верховной Раде. В 2001 г. перешел к Ющенко.
Александр Третьяков – народный депутат Верховной Рады от блока Ющенко «Наша Украина». В 2005-м – первый помощник президента Украины.
Давид Жвания – народный депутат Верховной Рады Украины.
Мыслями о ситуации, сложившейся вокруг денег олигарха, поделился непосредственный участник событий, депутат Киевского совета и экс-депутат Верховной Рады Украины Михаил Бродский.
Справка «АН»
Михаил Бродский
БЫЛ народным депутатом Верховной Рады, членом Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Возглавлял Комитет по вопросам промполитики и предпринимательства. Сегодня – депутат Киевского совета.
«Дрейфовал» от ультранационалистического Народного Руха Украины до члена Политсовета Блока Юлии Тимошенко. На выборы-2007 идет вторым номером списка «Партии вольных демократов». Предпочитает писать статьи и отвечать на вопросы в украинском телеэфире на русском языке.
Бродский о наболевшем и о себе
МЕНЯ уникально избрали в Верховную Раду по мажоритарному округу в центре Киева. Я, главный оппозиционер президента Кучмы, в тот момент был в тюрьме. Мне закрыли доступ к СМИ. Только через 2 года, когда в связи с делом Гонгадзе мы узнали про пленки, записанные Мельниченко, мне позвонил он сам – поздравить с днем рождения. Коля уже в Америке был. «А чего ты меня поздравляешь? Мы же не знакомы?» А он говорит: «Я слушал пленки, они после Гонгадзе хотели уничтожить тебя! И тебя иначе как «подонок», «сука» ни Кравченко, ни Кучма не называли».
Но прошел год. Министра внутренних дел Кравченко сняли. Он пригласил меня на встречу: «Я хочу покаяться и извиниться». Я его простил. И выпил стоя.
Я никогда не бежал от оппозиции. Когда Паша Лазаренко пришел в парламент, я думал – это единственная оппозиционная сила, и присоединился к ней. Там были Юля Тимошенко, Саша Турчинов. Вскоре фракция распалась.
Я ушел от Чорновила, когда он начал сотрудничать с Кучмой. Я помог Ющенко стать президентом и ушел, увидев деньги Березовского и этих «любых друзив». А мог стать министром! Я ушел в апреле от Тимошенко, будучи заместителем начальника ее штаба и выполнив огромную работу по кампании-2006.
О «великом комбинаторе»
ДВА года назад появилась информация: «Бродский в Израиле встречался с Березовским». Я это публично, в телеэфире, подтвердил. Мне было интересно «расследовать» его участие в украинской политике. Главный вывод – Березовский умеет играть с компроматом. Например, есть кассета, где киллер заявляет: его нанял Жвания для убийства Тимошенко. Березовский пообещал «реализовать» кассету до выборов-2006.
Тогда же он объяснил мне, как финансировал избирательную кампанию Ющенко, как лично разговаривал с ним по телефону. Виктор Андреевич в ответ на материальную помощь гарантировал: Березовскому дадут возможность прилететь в Киев. И он получит допуск ко всему – в первую очередь к приватизации.
Березовский заявил, что потратил около 45 млн. долл. – как бы на демократию. Он сам передал мне копии платежек, на основании которых деньги попадали к «оранжевым» революционерам. Я отнес их экс-президенту Леониду Кравчуку. Тот предварительно переговорил с Березовским, Борис Абрамович все подтвердил. И Кравчук сделал тогда заявление о 15 млн. долл. Березовского для избирательной кампании Виктора Ющенко.
Обналичивал эти деньги помощник Третьякова Владислав Миленький. А Третьяков был кассиром Ющенко на втором этапе борьбы за президентство и Раду.
Вторая доля из этих 45 млн. (миллионов 20) – уже следующий этап. Когда Безсмертного сняли с должности начальника штаба «померанчевых», финансирование пошло через Юлию Тимошенко. Она, по словам Березовского, обещала приватизацию «Укртелекома» – самого мощного оператора связи в Украине, а также «Одесского припортового завода» – одного из крупнейших предприятий химотрасли, и вообще, участие в «большом» бизнесе страны.
Но Березовский на Украине не получил ничего. И считает, что его «кинули».
На второй моей встрече с ним присутствовал его соратник, Бадри Патаркацишвили. После обсуждения ряда вопросов я не выдержал и объявил: «Переговоры закончены, я Родиной не торгую!»
Нелигитимный Ющенко
ЕСЛИ доказать участие иностранных денег в избирательной кампании, то это значит: Ющенко – президент нелегитимный. Чтобы это доказать, известно все – банк, номера счетов, копии платежных поручений. Но следствию воспрепятствовал Ющенко. Когда в 2005 г. Генпрокурор Святослав Пискун хотел довести дело до логического конца, его сняли указом президента.
Если я вновь попаду в Верховную Раду, то поставлю вопрос об импичменте Ющенко.
Деньги Березовского – решающие для «оранжевой» революции. Я же был там, внутри штаба. Летом произошел провал, Ющенко разочаровался в Третьякове, Жвания и Безсмертном. К тому времени штаб «померанчевых» два месяца не финансировался. И тут, состыковавшись с Тимошенко, Березовский выдает вторую, «судьбоносную» порцию денег.
Беря деньги у олигарха, готовьтесь к тому, что он начнет вас «трахать».
Кстати. Раз английский суд принял дело к производству – значит, у Березовского есть доказательства!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес