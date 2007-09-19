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Либералы не проходят в Думу?

Второе место на выборах может занять «Справедливая Россия»

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 В распоряжение «Аргументов неделi» попали свежие результаты закрытых опросов Центра социального прогнозирования (ЦСП, руководитель – известный социолог Ф. Шереги). ЦСП был основан еще в октябре 1988 г. и стал первой в России независимой исследовательской компанией: заказчиками его исследований за эти годы были Центральный банк, правительство РФ, а также ряд западных аналитических центров. Все это заставляет очень серьезно относиться к результатам опросов ЦСП.

Одни проблемы волнуют россиян всерьез, другие – не очень

 ВНАЧАЛЕ социологи задали россиянам вопросы о том, какие проблемы их волнуют. При этом россиян спросили не только о том, что их тревожит в принципе, но и какие проблемы они считают пятью наиболее важными.

 В результате выяснилось, что отнюдь не все проблемы, волнующие россиян, являются для них важными. Например, рост тарифов на услуги ЖКХ волнует 64,2% россиян, считают его для себя важным – 43,8%. А вот ухудшение экологической обстановки (загрязнение воды, воздуха, почвы) в принципе волнует 42,5% россиян, но воспринимают это как серьезную проблему только 15,2%. Наплыв в Россию мигрантов из числа некоренных жителей волнует 25,2% россиян, однако считают это важной проблемой лишь 10,6%. Высокие налоги для предпринимателей считают проблемой 10,1% россиян, важной проблемой – вообще 2,6% (последнее место среди всех трех десятков проблем, указанных в анкете).

 В десятку наиболее важных проблем россияне включили высокие цены на продукты питания (29,2%), невозможность содержать семью на зарплату (28,9%), нехватку врачей, оборудования, лекарств в больницах и клиниках (27,9%), высокие цены на лекарства (25,1%), высокие цены на платные медицинские услуги (22,2%), нехватку денег на продукты питания и одежду (21,7%), распространение наркомании (20,1%), невозможность решить жилищные проблемы (18,5%), а также взяточничество и волокиту чиновников (18,1%).

  Все остальные проблемы, на которых обычно акцентируют внимание избирателей партии экологического, националистического или либерально-буржуазного толка, россиян всерьез не волнуют. Среди основных проблем граждане указали лишь проблемы явно социального толка, связанные с низким уровнем жизни. А также социальные беды, непосредственно вытекающие из такой «безнадеги» (наркомания и т.д.).

Кто из партий «оседлает» социальную повестку?

 КАК видим, сейчас народ волнуют лишь темы, поднимаемые в своих программах и предвыборных выступлениях левыми (социалистическими и коммунистическими) партиями. То есть политическими силами, выступающими за усиление социальных гарантий и соцзащиты. Неудивительно, что из 15 зарегистрированных в России партий 9 относят себя к левому и левоцентристскому спектру и еще одна явно относится к нему по своей риторике (ЛДПР).

 Но кто из них сможет оседлать левые настроения избирателей, кто сейчас пользуется наибольшей популярностью? По данным августовского опроса ЦСП, это «Справедливая Россия» и КПРФ. Даже ЛДПР не гарантировано прохождение в будущую Думу. Вернее, по данным опросов февраля–августа партия Жириновского вообще не проходит в Думу, хотя и находится близко к 7%-му барьеру (см. таблицу).

Рейтинги партий, по данным Центра социального прогнозирования

Партии
17–22 февраля 2007 года,
1750 опрошенных 		16–25 августа 2007 года,
4000 опрошенных

% от всех опрошенных

% от
собирающихся
голосовать
% от всех опрошенных % от
собирающихся
голосовать
«Единая Россия»
(Б. Грызлов)
 26,9 40,0
27,5 34,4
«Справедливая Россия»
(С. Миронов)		 5,9 8,7
11,7
15,9
КПРФ (Г. Зюганов) 9,1 13,7 8,5 11,3
ЛДПР
(В. Жириновский)		 3,9 5,6 6,2 6,6
СПС (Н. Белых) 1,4 2 1,3 1,1
другие партии 6,2 9,0
6,2 7,3

Рейтинг партий определяет доверие к их лидерам

 ВО МНОГОМ такое соотношение сил между партиями определяется популярностью их лидеров. Если взять основных российских политиков левого и патриотического спектра, то среди них только С. Миронову доверяют больше людей (27,4%), чем не доверяют (15,7%). С. Глазьеву, наоборот, чаще не доверяют (15%), чем доверяют (13,5%); к В. Жириновскому россияне вдвое чаще испытывают недоверие, чем положительные чувства (21% доверяющих против 46,2% недоверяющих); к Г. Зюганову – почти втрое (17,9 против 42,8%).

Кого россияне хотят видеть в новой Думе?

 ИНТЕРЕСНЫЕ результаты социологи получили, когда задали вопросы о том, какие партии россияне непременно хотели бы видеть в будущем составе Госдумы, а какие – ни в коем случае не хотели бы. Немало людей (42,5%) хотели бы видеть КПРФ, но много (22,3%) и тех, кто ни в коем случае не хочет видеть там коммунистов. 36,8% россиян хотели бы увидеть в Думе ЛДПР, а 30% ее на дух не переносят.

 А вот «Справедливую Россию» непременно хотят видеть в Думе 56,7%, тогда как противников у нее совсем мало – 5,7%. Если у большинства партий сторонников и противников почти поровну, то у «Справедливой России» на 1 противника приходится 10 сторонников!

 Больше дружественно настроенных россиян только у «Единой России»69,3%, но зато у нее и противников больше, чем у «Справедливой», – 6,9%. У «Справедливой России» популярность растет: в феврале ее хотели видеть в Думе 53,8%, а сейчас – на 3% больше.

 

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