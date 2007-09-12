Во внутрипартийной борьбе в КПРФ победил И. Мельников?
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Рейтинговое голосование, проведенное в региональных организациях КПРФ, выявило, что большая часть этих организаций поддерживает первого зампреда ЦК КПРФ И. Мельникова.
И ЭТО при том, что его наиболее активных сторонников обвиняли в «неотроцкизме» и даже рекомендовали «исключить из партии». Главный «борец с неотроцкизмом» В. Кашин занял в голосовании второе место, но со значительным отставанием от И. Мельникова. Голосование сильно изменило внутрипартийный расклад. Совсем недавно у многих возникали сомнения, а возглавит ли тов. Мельников даже московский список КПРФ? Теперь ему прочат третье место после Г. Зюганова и Ж. Алферова в общефедеральной тройке. Эксперты считают, что с такой тройкой КПРФ сможет составить серьезную конкуренцию «Справедливой России».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес