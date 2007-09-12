ИНГУШЕТИЯ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Центр проблем на Кавказе перемещается из Чечни в Ингушетию. Туда дополнительно переброшено 2 тыс. военнослужащих. В состоянии готовности – еще тысяча.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ данным, в этой республике готовятся крупные беспорядки, которые обязательно затронут Дагестан и Осетию. В качестве главных причин – смесь всего: религиозных, финансово-экономических, клановых столкновений.

До недавних пор одним из главных игроков в Ингушетии был долларовый миллиардер М. Гуцериев. Именно он возражал против замены Р. Аушева на М. Зязикова. Спра­шивается – почему? Как известно, экономика Ингушетии ничего не производит. Но деньги через «Свободную экономическую зону Ингушетия» шли огромные. Хватило на постройку новой столицы – Ма­гаса. Там были зарегистрированы тысячи российских компаний – от крупнейших до мелких. Многие из этих компаний держали свои счета в банках, связанных с кланом г-на Гуцериева, создавшего финансово-промышленную империю во главе с «Русснефтью».

С уходом г-на Аушева привычные финансовые связи в республике стали разрушаться. Пришли новые люди. А на президента М. Зязикова и его родст­венников совершена серия покушений. Чем дальше, тем более развязными становились боевики.

По признанию работников спецслужб, в Ингушетии сегодня «работают» и местные, и чечен­ские боевики. Их главная задача – провокационное вытеснение русских, даже путем убийства. Спецслужбы ожидают в ближайшее время целую серию таких убийств, которые спровоцируют их бегст­во.

Следует ожидать и нового конфликта между осетинами и ингушами из-за территории Пригородного района осетин­ского Владикавказа. Будет достаточно любого повода. А если заполыхает Северная Осетия, руки у президента Грузии Саакашвили будут развязаны. Юж­ная Осетия с Абхазией могут быть под шумок «прихлопнуты».

В этой нестабильной ситуации Р. Ка­дыров несколько дней назад в неофициальных разговорах упомянул о необходимости объединения Чечни и Ингушетии. Именно так было при совет­ской власти, когда существовала Чечено-Ингушская АССР со столицей в Грозном. Разумеется, это весьма спорная мысль. Но она вполне соответствует политике укрупнения регионов. Да и боевики не смогут после объединения жить в одном месте, а стрелять в другом.