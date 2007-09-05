Перемены вновь откладываются
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Все журналистское сообщество ждало в минувшую пятницу и субботу больших кадровых перемен во властных структурах.
О ТОМ, чтобы ежедневные газеты оставили место для важного сообщения, главных редакторов центральных российских газет будто бы попросили в Кремле. Но «событий» так и не произошло, а разговоров о грядущих переменах стало еще больше.
В частности, о том, что в сентябре все же состоится реорганизация Администрации Президента России. О том, что она будет сокращена на несколько сот человек за счет аппаратов полпредов президента России. А функции самих полпредов заметно ограничены.
Много говорят и смене руководителя правительства. О том, что г-на Фрадкова вот-вот заменит первый вице-премьер С. Иванов. Сократится и аппарат правительства. Многим чиновникам предложено искать место.
Объявление об изменении состава правительства, скорее всего, отложено до возвращения В. Путина из Австралии.
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