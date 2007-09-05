СР снова «в законе»

МИНУВШИМ летом в Кремле будто бы сделали ставку на сокрушительную победу в думских выборах «Единой России». Ей «предсказывали» получение конституционного большинст­ва. Но за последние дни «из-за стены» начали просачиваться слухи, что целесообразней иметь конституционное большинство за счет не одной, а двух пропрезидентских партий. Понятно, речь идет о ЕР и «Справедливой России».

Об этом говорят такие факты. С. Миронов начал вновь довольно остро высказываться в адрес «Единой России». А последние социологические исследования говорят о том, что «эсэры» могут стать третьей по численности партией в новой Думе.

Как видно, не случаен и переход старого шоумена из ЛДПР Митрофанова в ряды «мироновцев». Кто-то объясняет это тем, что сей господин знает истинное плачевное положение ЛДПР и предпочел покинуть тонущий корабль. Но есть и такие, кто считает, что «СР» решила заманить в свои ряды раскрученных деятелей среднего звена. Дело в том, что влиятельных губернаторов и мэров этой партии переманивать запретили.