СР снова «в законе»
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
МИНУВШИМ летом в Кремле будто бы сделали ставку на сокрушительную победу в думских выборах «Единой России». Ей «предсказывали» получение конституционного большинства. Но за последние дни «из-за стены» начали просачиваться слухи, что целесообразней иметь конституционное большинство за счет не одной, а двух пропрезидентских партий. Понятно, речь идет о ЕР и «Справедливой России».
Об этом говорят такие факты. С. Миронов начал вновь довольно остро высказываться в адрес «Единой России». А последние социологические исследования говорят о том, что «эсэры» могут стать третьей по численности партией в новой Думе.
Как видно, не случаен и переход старого шоумена из ЛДПР Митрофанова в ряды «мироновцев». Кто-то объясняет это тем, что сей господин знает истинное плачевное положение ЛДПР и предпочел покинуть тонущий корабль. Но есть и такие, кто считает, что «СР» решила заманить в свои ряды раскрученных деятелей среднего звена. Дело в том, что влиятельных губернаторов и мэров этой партии переманивать запретили.
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