Кусочки России за 40 млрд. долларов

Отношения между Россией и Финляндией развиваются как нормальные добрососедские. Вместе с тем при почти полной их безоблачности есть нюансы. Они не присутствуют в официальных контактах, но существуют в общественном сознании и периодически привлекают внимание средств массовой информации. Это – перспектива членства Финляндии в НАТО и «карельский вопрос» – не прекращающаяся в Финляндии дискуссия о передаче ей Карельского перешейка и других российских территорий, отошедших к СССР по мирным договорам 1940 и 1947 годов.

НЕ СТОЛЬ давно Финское телеграфное агентство обратилось к гражданам страны с просьбой ответить на вопрос: «Не считают ли они желательным «возвращение Карелии»? МИД России устами министра немедленно охарактеризовал это как политическую провокацию. В такой обстановке активизировались некоторые финские политические круги. По их расчетам, членство в НАТО можно будет использовать для давления на Россию и в «карельском вопросе». При этом известно, что 63% финнов против членства в НАТО, а 73% считают целесообразным закончить «дискуссию о Карелии».



Ленинград мог быть захвачен в 1941-м



НУЖНО несколько освежить историческую память. В частности, Карельский перешеек считался русской территорией с 1323 г. по Ореховецкому мирному договору между Новгородскими землями и Швецией (провинцией которой была Финляндия). На протяжении столетий здесь переплетались жизненные пути и судьбы карел, русских, шведов, финнов и ингерманландцев. По итогам Северной войны (1700–1721 гг.) Швеция возвратила России юго-восточную Финляндию, включая Карельский перешеек с Выборгом и Северное Приладожье в «вечное неотрицаемое владение и собственность» за громадную по тем временам денежную компенсацию. А в 1809 г. Финляндия вошла в состав России в качестве автономного Великого княжества Финляндского.

Октябрьская революция привела к возникновению самостоятельного государства финнов – Финляндской Республики. Ее руководство с самого начала, опираясь на помощь Германии, избрало своей политикой экспансию на Восток.

Еще до официального признания независимости страны Советской Россией и другими государствами, финляндское правительство предприняло ряд дейст­вий. Оно направило рейхсканцлеру Германии меморандум с просьбой посодействовать отторжению от России никогда не входивших в состав Финляндии российской Карелии и Кольского полуост­рова. Позднее к ним были добавлены Петрозаводск, Петроград и Ингерманландия. Попытки советской стороны на переговорах летом 1918 г. обеспечить безопасность Петрограда и для этого несколько отодвинуть границу на северо-запад за соответствующую компенсацию частью российской Карелии успеха не имели. Для достижения мира измотанная войной и разрухой Советская Россия при заключении Тартусского мирного договора в 1920 г. пошла на ряд серьезных уступок Финляндии. Ленин отказался от важной для безопасности Петрограда границы на Карельском перешейке и в Финском заливе.

С приходом к власти в Германии Гитлера антисоветская кампания вокруг «карельского вопроса» приобрела в стране массовый характер. Весной 1935 года советская разведка получила достоверную информацию о начале подготовки Германии к нападению на СССР. Причем один из главных ударов предполагалось нанести как раз через Финляндию.

Ленинградское направление было наиболее уязвимым на западной границе СССР и поэтому с апреля 1938 г. по ноябрь 1939 г. по различным каналам велись переговоры между Москвой и Хельсинки. Советские предложения включали разные варианты – от договора о взаимопомощи до переноса границы к северо-западу от Ленинграда на 50–70 км (не затрагивая Выборга) в обмен на вдвое большую территорию в Карелии. Однако 13 ноября 1939 г. финская сторона прервала все переговоры в одностороннем порядке и покинула Москву. 15 ноября на Главном военном совете под председательством Сталина было принято решение о срочной подготовке к военным действиям против Финляндии. Они начались 30 ноября.

В результате по Московскому мирному договору, подписанному 12 марта 1940 г., Финляндия была вынуждена вернуть СССР Карельский перешеек, Северное Приладожье, Петсамо и некоторые другие территории. Фактически эти изменения восстанавливали линию границы 1809 г. и оставляли в неприкосновенности сложившуюся национальную территорию Финляндии. Если бы не эти шаги, то неизвестно, какой была бы судьба Ленинграда уже осенью 1941 года.



Хрущев-дароносец



НО УЖЕ через год с небольшим после подписания руководители Финляндии нарушили договор, добровольно открыв границы для вермахта. Затем втянули страну в агрессию Гитлера против СССР. Итог известен. В 1947 г. был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, определяющий нынешнюю линию российско-финляндской границы.

По некоторым сведениям, во время одной из поездок в Финляндию в начале 1960-х годов Н. Хрущев, очарованный президентом Финляндии У. Кекконеном, развивал мысль о возможности уступки Финляндии территории, прилегающей к Выборгу. Но до конкретики так и не дошел.

Тем не менее во время визита в Советский Союз в июне 1968 г. У. Кекконен имел доверительную беседу «рядового гражданина с другом». Он предложил Л. Брежневу в ответ на дипломатическое признание ГДР со стороны Финляндии осуществить обмен территориями. Финляндия получила бы район Выборга с окрестностями, а Советский Союз – часть финляндской Лапландии, примыкающей к норвеж­ской границе.

Брежнев ответил, что не видит прямой связи между признанием ГДР и пересмотром границы. Он сослался и на возможную негативную реакцию ФРГ, Польши и Чехословакии. Но обещал «внимательно тот план изучить».

После разрушения Советского Союза политические страсти в Финляндии по поводу приграничных территорий вспыхивали неоднократно. Надежда была на то, что ослабленная Россия, возможно, пойдет на уступки. В средствах массовой информации появлялись различные варианты постепенного изъятия этих регионов из состава России.



Ельцин вовремя одумался



ОПРЕДЕЛЕННУЮ пищу дали и некоторые заявления с россий­ской стороны. В частности, в свою бытность первым вице-премьером правительства России Г. Бурбулис заявил в печати, что не исключает в будущем обсуждения территориальной ­проб­лемы между Россией и Финляндией. По словам президента Финляндии М. Койвисто, о возможности обсуждения пограничного вопроса ему говорил первый российский посол в Финляндии Ю. Дерябин. Никто, кстати, это потом с российской стороны не дезавуировал.

В самом начале 1992 г. экономическое положение России было более чем плачевным. Страна катастрофически нуждалась в деньгах как для погашения взятого на себя внешнего долга СССР, так и для решения внутренних проблем.

Именно тогда внутри правительства и окружения Президента России Б. Ельцина началась закрытая внутренняя дискуссия. Речь шла о том, как можно в крайнем случае использовать «территориальный ресурс» для пополнения российского бюджета. Говорили о Японии, Финляндии и Китае.

В частности, неофициальная записка с аргументами «за» и «против» по Финляндии дейст­вительно включала в себя цифру 15 млрд. долларов. Эта сумма казалась очень большой, хотя цену возврата так называемых северных территорий Японии тогда определяли еще выше – 20–25 млрд. долларов.

В качестве аргументов «за» говорилось о том, что на этих территориях в будущем возможна реализация совместных технологических и промышленных проектов. Отмечалось и то, что Запад должен оценить этот шаг как «новый взгляд на мир демократической России».

К счастью для нас, эти планы так и остались на бумаге. У российского руководства хватило разума не ставить опасный эксперимент. Но нужно помнить о том, что в последние годы некоторые члены организаций типа «Про Карелиа» или «Суур Суоми» (в которые входят сторонники пересмотра границ), открыто говорят о том, что возможное членство Финляндии в НАТО будет средством давления на Россию.

И здесь уместно будет вспомнить высказывание многолетнего и опытнейшего президента Финляндии У. Кекконена: «Глупо поступает страна, которая ищет себе друзей далеко, а врагов – среди соседей».