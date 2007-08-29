//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Кусочки России за 40 млрд. долларов

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ФЕДОРОВ, Директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике ]

 Отношения между Россией и Финляндией развиваются как нормальные добрососедские. Вместе с тем при почти полной их безоблачности есть нюансы. Они не присутствуют в официальных контактах, но существуют в общественном сознании и периодически привлекают внимание средств массовой информации. Это – перспектива членства Финляндии в НАТО и «карельский вопрос» – не прекращающаяся в Финляндии дискуссия о передаче ей Карельского перешейка и других российских территорий, отошедших к СССР по мирным договорам 1940 и 1947 годов.

 НЕ СТОЛЬ давно Финское телеграфное агентство обратилось к гражданам страны с просьбой ответить на вопрос: «Не считают ли они желательным «возвращение Карелии»? МИД России устами министра немедленно охарактеризовал это как политическую провокацию. В такой обстановке активизировались некоторые финские политические круги. По их расчетам, членство в НАТО можно будет использовать для давления на Россию и в «карельском вопросе». При этом известно, что 63% финнов против членства в НАТО, а 73% считают целесообразным закончить «дискуссию о Карелии».

Ленинград мог быть захвачен в 1941-м

 НУЖНО несколько освежить историческую память. В частности, Карельский перешеек считался русской территорией с 1323 г. по Ореховецкому мирному договору между Новгородскими землями и Швецией (провинцией которой была Финляндия). На протяжении столетий здесь переплетались жизненные пути и судьбы карел, русских, шведов, финнов и ингерманландцев. По итогам Северной войны (1700–1721 гг.) Швеция возвратила России юго-восточную Финляндию, включая Карельский перешеек с Выборгом и Северное Приладожье в «вечное неотрицаемое владение и собственность» за громадную по тем временам денежную компенсацию. А в 1809 г. Финляндия вошла в состав России в качестве автономного Великого княжества Финляндского.

 Октябрьская революция привела к возникновению самостоятельного государства финнов – Финляндской Республики. Ее руководство с самого начала, опираясь на помощь Германии, избрало своей политикой экспансию на Восток.

 Еще до официального признания независимости страны Советской Россией и другими государствами, финляндское правительство предприняло ряд дейст­вий. Оно направило рейхсканцлеру Германии меморандум с просьбой посодействовать отторжению от России никогда не входивших в состав Финляндии российской Карелии и Кольского полуост­рова. Позднее к ним были добавлены Петрозаводск, Петроград и Ингерманландия. Попытки советской стороны на переговорах летом 1918 г. обеспечить безопасность Петрограда и для этого несколько отодвинуть границу на северо-запад за соответствующую компенсацию частью российской Карелии успеха не имели. Для достижения мира измотанная войной и разрухой Советская Россия при заключении Тартусского мирного договора в 1920 г. пошла на ряд серьезных уступок Финляндии. Ленин отказался от важной для безопасности Петрограда границы на Карельском перешейке и в Финском заливе.

 С приходом к власти в Германии Гитлера антисоветская кампания вокруг «карельского вопроса» приобрела в стране массовый характер. Весной 1935 года советская разведка получила достоверную информацию о начале подготовки Германии к нападению на СССР. Причем один из главных ударов предполагалось нанести как раз через Финляндию.

 Ленинградское направление было наиболее уязвимым на западной границе СССР и поэтому с апреля 1938 г. по ноябрь 1939 г. по различным каналам велись переговоры между Москвой и Хельсинки. Советские предложения включали разные варианты – от договора о взаимопомощи до переноса границы к северо-западу от Ленинграда на 50–70 км (не затрагивая Выборга) в обмен на вдвое большую территорию в Карелии. Однако 13 ноября 1939 г. финская сторона прервала все переговоры в одностороннем порядке и покинула Москву. 15 ноября на Главном военном совете под председательством Сталина было принято решение о срочной подготовке к военным действиям против Финляндии. Они начались 30 ноября.

 В результате по Московскому мирному договору, подписанному 12 марта 1940 г., Финляндия была вынуждена вернуть СССР Карельский перешеек, Северное Приладожье, Петсамо и некоторые другие территории. Фактически эти изменения восстанавливали линию границы 1809 г. и оставляли в неприкосновенности сложившуюся национальную территорию Финляндии. Если бы не эти шаги, то неизвестно, какой была бы судьба Ленинграда уже осенью 1941 года.

Хрущев-дароносец

 НО УЖЕ через год с небольшим после подписания руководители Финляндии нарушили договор, добровольно открыв границы для вермахта. Затем втянули страну в агрессию Гитлера против СССР. Итог известен. В 1947 г. был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, определяющий нынешнюю линию российско-финляндской границы.
По некоторым сведениям, во время одной из поездок в Финляндию в начале 1960-х годов Н. Хрущев, очарованный президентом Финляндии У. Кекконеном, развивал мысль о возможности уступки Финляндии территории, прилегающей к Выборгу. Но до конкретики так и не дошел.

 Тем не менее во время визита в Советский Союз в июне 1968 г. У. Кекконен имел доверительную беседу «рядового гражданина с другом». Он предложил Л. Брежневу в ответ на дипломатическое признание ГДР со стороны Финляндии осуществить обмен территориями. Финляндия получила бы район Выборга с окрестностями, а Советский Союз – часть финляндской Лапландии, примыкающей к норвеж­ской границе.

 Брежнев ответил, что не видит прямой связи между признанием ГДР и пересмотром границы. Он сослался и на возможную негативную реакцию ФРГ, Польши и Чехословакии. Но обещал «внимательно тот план изучить».

 После разрушения Советского Союза политические страсти в Финляндии по поводу приграничных территорий вспыхивали неоднократно. Надежда была на то, что ослабленная Россия, возможно, пойдет на уступки. В средствах массовой информации появлялись различные варианты постепенного изъятия этих регионов из состава России.

Ельцин вовремя одумался

 ОПРЕДЕЛЕННУЮ пищу дали и некоторые заявления с россий­ской стороны. В частности, в свою бытность первым вице-премьером правительства России Г. Бурбулис заявил в печати, что не исключает в будущем обсуждения территориальной ­проб­лемы между Россией и Финляндией. По словам президента Финляндии М. Койвисто, о возможности обсуждения пограничного вопроса ему говорил первый российский посол в Финляндии Ю. Дерябин. Никто, кстати, это потом с российской стороны не дезавуировал.

 В самом начале 1992 г. экономическое положение России было более чем плачевным. Страна катастрофически нуждалась в деньгах как для погашения взятого на себя внешнего долга СССР, так и для решения внутренних проблем.

 Именно тогда внутри правительства и окружения Президента России Б. Ельцина началась закрытая внутренняя дискуссия. Речь шла о том, как можно в крайнем случае использовать «территориальный ресурс» для пополнения российского бюджета. Говорили о Японии, Финляндии и Китае.

 В частности, неофициальная записка с аргументами «за» и «против» по Финляндии дейст­вительно включала в себя цифру 15 млрд. долларов. Эта сумма казалась очень большой, хотя цену возврата так называемых северных территорий Японии тогда определяли еще выше – 20–25 млрд. долларов.

 В качестве аргументов «за» говорилось о том, что на этих территориях в будущем возможна реализация совместных технологических и промышленных проектов. Отмечалось и то, что Запад должен оценить этот шаг как «новый взгляд на мир демократической России».

 К счастью для нас, эти планы так и остались на бумаге. У российского руководства хватило разума не ставить опасный эксперимент. Но нужно помнить о том, что в последние годы некоторые члены организаций типа «Про Карелиа» или «Суур Суоми» (в которые входят сторонники пересмотра границ), открыто говорят о том, что возможное членство Финляндии в НАТО будет средством давления на Россию.

 И здесь уместно будет вспомнить высказывание многолетнего и опытнейшего президента Финляндии У. Кекконена: «Глупо поступает страна, которая ищет себе друзей далеко, а врагов – среди соседей».

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить корабли военно-морских сил ФРГ в Керченскй пролив. Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности давил на Меркель.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Бойцы армии непризнанной ДНР в ходе ответного удара уничтожили огневые точки киевских силовиков в районе Мариуполя. Соответствующую информацию предоставил Даниил Безсонов, спикер ополченцев.

//Общество

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

На этой неделе стало известно, что подконтрольное ЦБ Агентство по страхованию вкладов решило обанкротить свыше 50 компаний-заёмщиков банка «Югра». При этом процедура была запущена сразу после объявления АСВ даты второго собрания кредиторов финансовой организации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог прокомментировал заявление депутата Рады об отказе украинцев от дорогого газа

Политолог прокомментировал заявление депутата Рады об отказе украинцев от дорогого газа

Эксперт Александр Асафов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Юрия Бойко об отказе украинцев от дорогого газа. Юрий Бойко заявил, что платить за газ для украинцев становится дорого.

//Общество

Экс-глава Конституционного суда Латвии: немного о политике, много о любви и о счастье

Экс-глава Конституционного суда Латвии: немного о политике, много о любви и о счастье

Политика, депутата, юриста, экс-главу Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса в Прибалтике знает каждый. К его мнению прислушиваются, он не был замешан ни в каких скандалах, он толерантен и лоялен.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган публично объявил о расставании с супругой Ксенией Собчак. Вот уже несколько месяцев отношения знаменитостей - актера и телеведущей - стали предметом для обсуждения в сети.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Новости СМИ2

//Город М

Перекрёсток под присмотром

Перекрёсток под присмотром

Одна из причин заторов – это выезжающие на перекрёсток автолюбители, которые не могут завершить манёвр до того, как загорится красный свет светофора. Получается, что поперечный поток оказывается заблокирован – и там, где порой изначально пробки не было, она появляется на ровном месте.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Общество

Не лечите здорового ребёнка!

Не лечите здорового ребёнка!

В своей прошлой статье доктор Бубновский уже рассказывал о ятрогении – болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но, когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

//Шоу-бизнес

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

14 марта в столице пройдёт сольный концерт Дитера Болена. У нас его знают как второго участника группы «Модерн Токинг», популярного в конце 1980-х годов немецкого дуэта. Из той пары все помнят, правда, только солиста – загорелого красавчика с длинными волосами и его высокий голос

//Шоу-бизнес

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

«Ничего себе... Я и не знал, что среди таких людей бывают самоубийцы», – отреагировал сосед-первокурсник на мои слова о том, что Кит Флинт, человек из некогда суперпопулярной группы «Продиджи», покончил с собой.

//Общество

Зачем бежать по Дороге жизни

Зачем бежать по Дороге жизни

В годовщину снятия блокады Ленинграда военный пенсионер Дмитрий Кандыбин пробежал 42 км по Дороге жизни. Вместе с ним 27 января на дистанцию вышли тысячи бегунов. 50-й международный марафон «Дорога жизни» Кандыбин преодолевал в полном военном обмундировании образца 1943 года.

//Новости партнеров

//Общество

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Общество

Человек, за которым всегда наблюдали

Человек, за которым всегда наблюдали

В марте этого года у спецслужб будет повод вспомнить Зигмунда-Григория Розенблюма по кличке Комиссионер, значившегося в списках разведок мира как Сидней Джордж Рейли. Исполнится 145 лет со дня рождения «человека-загадки». Тот, кого при жизни называли «человеком-загадкой» родился в Одессе

//Шпионаж

Героини невидимого фронта

Героини невидимого фронта

8 Марта – Международный женский день отмечают не только в ясеневском «лесу», где расположена штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР) России, но и в зарубежных резидентурах. Накануне праздника обозреватель «АН» попросил рассказать о нелёгкой работе женщин-разведчиц

//Спорт

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Центральный матч первого весеннего тура премьер-лиги не обманул ожиданий болельщиков, соскучившихся по футболу. И подтвердил: до конца чемпионата скучать не придётся. Матч «Спартака» и «Краснодара», завершавший тур, должен был стать своего рода вишенкой на торте – и он ею стал.

//Спорт

При чём здесь политкорректность?

При чём здесь политкорректность?

Футбол давно перестал быть мужской вотчиной. В наши дни мужчины-футболисты позволяют женщинам командовать собой в самых разных качествах. И не из политкорректности, а потому что те неплохо справляются с с делом. С июня 2016 года второй человек в ФИФА – женщина, сенегалка Фатма Самура.

//Спорт

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

Футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в это воскресенье, должен был стать кульминацией грандиозного праздника. Но вместо праздника вышел конфуз. Из 4-х московских клубов «Динамо» – последний, который ещё не справил новоселья.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры