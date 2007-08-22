БИЗНЕС ПРЕДПОЧИТАЕТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Недавно «Единая Россия» (ЕР) опубликовала предварительные варианты своих партсписков. В них обнаружилось небывалое количество бизнесменов – по крайней мере 250 кандидатов являются либо директорами, либо владельцами различных коммерческих структур. И это при том, что партия собирается завоевать в новой Думе от 230 до 250 мандатов – «в идеале» все они могут достаться бизнесменам. Впрочем, конкуренция за места в ЕР столь велика, что даже многим деловым людям придется «потесниться». Однако нет никаких сомнений, что в новом составе фракции ЕР бизнесменов станет больше.
В НЫНЕШНЕМ составе Госдумы бизнесменов также немало. Например, во фракции ЕР есть около 10 депутатов-газпромовцев. Люди «Газпрома» возглавляют три думских комитета – по энергетике, транспорту и связи (В. Язев), по природным ресурсам (Н. Комарова) и делам федерации (В. Гришин), а также являются первыми зампредами в комитетах по бюджету и налогам (Г. Хор) и по экономической политике (Ю. Медведев).
Также во фракции партии власти пятеро «лукойловцев», из которых трое – зампреды комитетов: по банкам и финансам (М. Аушев), природным ресурсам (В. Прозоровский) и экологии (А. Ищенко).
Пост зампреда Комитета по промышленности ЕР отдала представителю «Северстали» Г. Шевцову. А первым зампредом Комитета по общественным объединениям стал бывший директор «Роснефть-Дагнефти» Г. Махачев.
Представители нефтяных монополий занимают и высокие посты в самой партии: после избрания в Госдуму первый вице-президент ТНК В. Тимченко стал главой тюменской ЕР, а «лукойловец» М. Аушев – лидером ингушской ЕР (впрочем, в июле этого года президент Ингушетии М. Зязиков вытеснил г-на Аушева со всех постов в партии власти). А владелец шинного «НТМ-холдинга» Н. Тонков возглавил ярославскую ЕР и избрался при ее поддержке сенатором Совета Федерации.
Избрались в нынешнюю Думу по спискам ЕР также председатель «Новотэка» Л. Симановский, вице-президент металлургического «Евразхолдинга» О. Аршба, владелец «Промышленно-металлургического холдинга» Б. Зубицкий, владелец мясной группы «Тавр» и компании «Дон-Табак» И. Саввиди. Прошел в Госдуму по списку ЕР и президент «Магнитки» В. Рашников, однако он отказался от мандата.
Не обидели единороссы и представителей «среднего» бизнеса. Зампредом Комитета Госдумы по бюджету работает недавний глава холдинга «Реал-агро» И. Игошин (за время депутатства г-на Игошина его холдинг разросся от одной хлебной базы в Москве до дюжины хлебокомбинатов в целом ряде регионов). Он же в прошлом году возглавил и кировскую ЕР. А зампредом Комитета Госдумы по аграрным вопросам стал владелец аграрно-торгово-строительного холдинга «Красный восток» А. Хайруллин. К числу бизнесменов «средней руки» относят и Л. Слиску. Ей будто бы принадлежит по 19% саратовских ОАО «Трансмаш» и «Трансмаш-групп».
Среди бизнесменов, ставших кандидатами от «Единой России» только на выборах 2007 г., самой крупной является, несомненно, фигура президента «Роснефти» С. Богданчикова. Он не стал лидером рейтинга самых богатых единороссов только потому, что «Роснефть» формально является государственной компанией. Именно г-н Богданчиков, по-видимому, возглавит список ЕР в Сахалинской области. Хотя в депутаты пойдет, конечно, не он, а недавний вице-президент «Роснефти» Н. Борисенко (который с июня этого года числится заместителем дальневосточного полпреда). А на случай, если и г-н Борисенко не захочет, в сахалинском списке ЕР есть и третий человек «Роснефти» – замдиректора ее дочерней компании «Сахалинские проекты» В. Любушкин.
Не менее солидный человек занимает проходное место в калмыцком списке ЕР – это председатель правления «Россельхозбанка» Ю. Трушин. Он также не попал в рейтинг самых богатых по причине того, что банк на 100% принадлежит государству.
Есть и масса других примеров. По мурманскому списку ЕР идет директор «Кольской ГМК» Е. Потапов; по ленинградскому – директор «Леноблгаза» Ю. Страхов и друг Б. Грызлова, глава строительной компании «СВП-Инвест» С. Петров; пермскому – замдиректора ООО «Лукойл-Пермь» Г. Тушнолобов, директор «Пермрегионгаза» А. Агишев, владелец «Мотовилихинских заводов» Р. Гималов; волгоградскому – замдиректора ООО «ВолгоградЛукойл» Р. Шарифов.
Как видим, «Единая Россия» имеет не только самый высокий рейтинг у населения, но и еще более высокий рейтинг в бизнес-сообществе.
Самые богатые кандидаты-единороссы
Фамилиябизнесмена
|Основной актив
Оценки
|Сулейман Керимов
|12–13
|Виктор Рашников
|Магнитогорский металлургический комбинат
|5–9
|Андрей Скоч
| Холдинг «Металлоинвест»
|2–3
|Саит-Салам Гуцериев
|Промышленно-финансовая компания «БИН»
|1–1,6
|Андрей Козицын
| Уральская горно-металлургическая компания
|1–1,5
|Борис Зубицкий
|«Промышленно-металлургический холдинг»
|1,0
|Леонид Симановский
|«Новатэк» (газодобыча)
|0,9
|Владимир Груздев
|«Седьмой континент»
|0,8
|Айрат Хайруллин
|«Красный восток»
|0,7
|Зелимхан Муцоев
|Первоуральский новотрубный завод
|0,5
|Виталий Федермессер
|Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат
|0,5
|Виталий Южилин
|Морской порт Петербурга
|0,3
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