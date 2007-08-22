Президент президенту рознь

из-за

откуда-то

ГОВОРЯТ, что таинст­венная ракета прилетела очень вовремя. Дело в том, что г-н Саакашвили готовился презентовать В. Путину свой план урегулирования юго-осетин­ского конфликта. Он включает совместную охрану Рок­ского тоннеля, соединяющего две Осетии и совместную таможенную службу там же. Нас это категорически не устраивало…

Иная ситуация с В. Ющенко. Кремль хотел, чтобы он приехал в Москву и подписал новое газовое соглашение еще до выборов в Раду. Господин Ющенко от этого уклонился. Так что договор придется заключать с новой украинской властью. «Газпром» это нер­вирует. Но Ющенко уперся.