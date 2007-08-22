Президент президенту рознь
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
ГОВОРЯТ, что таинственная ракета прилетела очень вовремя. Дело в том, что
Иная ситуация с В. Ющенко. Кремль хотел, чтобы он приехал в Москву и подписал новое газовое соглашение еще до выборов в Раду. Господин Ющенко от этого уклонился. Так что договор придется заключать с новой украинской властью. «Газпром» это нервирует. Но Ющенко уперся.
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