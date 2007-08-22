Растет влияние С. Нарышкина

«вице-премьера

г-ну

САМОЕ серьезное подобное поручение – сделать прог­ноз социально-экономического развития на 2010–12 гг., когда восстановительный рост экономики (т.е. основанный на загрузке старых производ­ственных мощностей, а не на создании новых) может закончиться и возникнет угроза кризиса. В. Путин, по слухам, попросил С. Нарышкина дать ответ о характере возможного кризиса – будет ли это повторение 1998 г. или кризис будет носить более затяжной характер.