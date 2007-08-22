А. Вешняков мечтает об отставке архангельского губернатора?

ПОДОБНЫЕ встречи намечены в президентском графике и в отношении других губернаторов, находящихся в конфликт­ных отношениях либо с полпредом, либо с региональной элитой.

Так, на 29 августа назначена встреча президента с псковским губернатором М. Кузнецовым, а на первую декаду сентября – с архангельским Н. Киселевым. Считается, что на отставке первого настаивает г-н Клебанов, ситуацию же с коррупционным скандалом вокруг второго хочет выяснить сам В. Путин (говорят, что полпред доложил президенту, что видеозапись, на которой «губернатор Киселев» берет взятку, – фальшивая).

Однако у псковского губернатора есть несколько аргументов в свою защиту. Во-первых, в марте он руководил штабом «Единой России» и добился повышения результата партии власти с 37% до 45%, а теперь выдвинут псковской ЕР в лидеры регионального партсписка. Во-вторых, на защиту М. Кузнецова может встать бывший северо-западный полпред В. Черкесов (он же ветеран питерского КГБ), жену которого Н. Чаплину псковский губернатор недавно пытался выдвинуть в Совет Федерации.

А вот отставку Н. Киселева с нетерпением ждет не только опальный мэр Архангельска А. Донской. Но будто бы и другой уроженец этого региона – бывший глава Центризбиркома А. Вешняков, который так и не нашел себе новой работы.