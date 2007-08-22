Звено новой силовой стратегии

Наша страна возобновила боевое патрулирование воздушного пространства практически по всем маршрутам, существовавшим в ВВС СССР. 20 августа на самом верху принято решение о нахождении в воздухе самолетов дальней авиации 24 часа в сутки с ядерным оружием на борту. Речь идет о полетах вдоль Северной Европы, Аляски и ряда американских военно-морских баз на островах в Мировом океане.

В ЭТОМ смысле и следует рассматривать внутреннее содержание и цель проведения авиасалона МАКС-2007. На этот раз он имеет не только технологическую, но и политическую составляющую. Она состоит в том, что военная дальняя авиация России возвращается в глобальное воздушное пространство в качестве не наблюдателя, а стража. Что очень важно в условиях развертывания американской системы ПРО. Как известно, она совсем неэффективна против стратегических бомбардировщиков.

России от СССР достались два основных типа таких самолетов. Это Ту-95МС и Ту-160. Первый тип самолета довольно старый, называется на Западе «Медведь», но при почтенном возрасте – совсем не плох. Его двигатели знаменитой фирмы Николая Кузнецова и сегодня имеют прекрасные характеристики по экономичности и надежности. Им на смену должен прийти двигатель НК-93, который тоже представлен на МАКСе и которому попросту нет аналогов в мире. Осталось заставить чиновников запустить его в серию и обеспечить тем самым контроль ВВС России над всем воздушным пространством. «АН», кстати, этим активно занимаются и небезуспешно. Что касается красавца Ту-160, то он по-прежнему остается ядерным убийцей №1, и их число в дальней авиации будет только расти.

Следует напомнить, что боевое патрулирование в воздухе отменил в 1992 г. своим указом Б. Ельцин. Денег не было. За 15 лет Запад, и прежде всего НАТО, от нас отвыкли. Так что сегодня в США и Западной Европе на наши Ту-95МС смотрят как на старье и не скрывают иронии по поводу их воскрешения. Но на появление каждого «Медведя» почему-то поднимают в воздух десятки своих самолетов.

Возвращаясь к МАКСу, надо сказать, что настоящей сенсацией на нем станет первая демонстрация универсального боевого самолета Су-35. В нем есть все, что только может быть на современном самолете. Но главный вопрос остается – а сможем ли мы производить его серийно? Это сложно и дорого. Да и серийных заводов с соответствующим рабочим персоналом почти не осталось. Вот и «положили глаз» на Су-35 китайцы. Нам предлагают наладить его производство по лицензии в Китае. А 10 лет назад мы сами предлагали Южной Корее наладить производство Су-35 в этой стране. Корейцы отказались. Сегодня авиапром демонст­рирует тенденцию к возрождению. Так что, Бог даст, и сами потянем производ­ство Су-35.

Одним словом, накануне встречи в Австралии В. Путина и Дж. Буша наш президент наращивает мускулы. Но вместо американцев пока испугались наши чиновники. Разумеется, не боевого патрулирования. Речь идет о заседании правительства 3 сентября, на котором должен присутствовать и президент. Чиновники ждут начала чистки, и как говорит А. Лукашенко, «перетрахивания кадров». Сентябрь – самое время.