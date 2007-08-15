//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

ОППОЗИЦИЮ НЕ ПУСКАЮТ НА ТВ

«Справедливой России» запрещают использовать даже рекламные щиты

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил Тульский ]

 Уже несколько месяцев телезрители могут видеть по Первому и Второму телеканалам сюжеты о том, как в стране успешно реализуются программы по снижению смертности, строительству квартир, дорог, мостов и даже… нового энергоблока Белоярской АЭС. Но что любопытно: создается впечатление, что больницы, квартиры и атомная станция строятся не за счет госбюджета, а чуть ли не на партвзносы крупнейшей российской партии.

 ПРИ этом освещение деятельности главных оппозиционных партий – «Справедливой России» и КПРФ – идет на ТВ совсем по другому сценарию. Об их инициативах и программах по демографии и ЖКХ невозможно услышать ни слова, зато большое внимание уделяется показу их взаимной критики. Впрочем, судя по последним данным телевизионного мониторинга, «на верху» решили, что оппозицию не стоит показывать даже в негативном контексте.

 Специфика освещения на ТВ оппозиционных партий заметна не только по содержанию, но и по изображению. Примечателен видеоряд «Вестей недели» от 8 июля: Г. Зюганов надевает дурацкую буденовку, С. Миронов – в шутку отдает честь в десантной фуражке, В. Жи­риновский в шапке-ушанке с половником в руках наливает похлебку на вокзале социально близкому электорату. И сразу после этого – серьезный и солидный, стоящий на трибуне Госдумы в пиджаке, галстуке и белой рубашке спикер Б. Грызлов говорит о том, что надо «отстаивать интересы граждан, интересы России»…
Однако в последнее время, похоже, оппозиционеры стали на ТВ лишними даже в качестве «клоунов». Как показывают данные крупнейшего российского мониторингового агентства «Медиалогия», «Справедливая Россия», как и КПРФ с СПС, на ТВ упоминается все реже (см. таблицу).

ЧИСЛО УПОМИНАНИЙ ПАРТИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

 Март
Апрель
 МайИюнь
Июль
«Единая Россия»141170139167119
КПРФ
123146 
9212737
ЛДПР10173424428
«Справедливая Россия»1291094451
22
«Яблоко»4834246113
СПС10087153612

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»

 Если в марте «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и даже СПС буквально наступали на пятки партии власти по числу упоминаний на центральных телеканалах, то сейчас нет даже намека на паритет.

 Но, может, сами оппозиционеры разъехались в отпуска и не дают никаких информационных поводов к собственному показу? Для ответа на этот вопрос стоит проанализировать число упоминаний партий в интернет-СМИ. То есть в тех СМИ, информационное пространство которых не ограничено и в которых чем больше сообщений о разных партиях, тем лучше (см. таблицу)

ЧИСЛО ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ
(количество упоминаний партий в интернет-СМИ)
 
  март апрель май июньиюль
«Единая Россия»6471018990897768
КПРФ443926763675529
«Справедливая Россия»606
672
502
402
407
СПС421
573217
296243
«Яблоко»231
492
342348
219
ЛДПР435533
292
218
209

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»

 Как видим, у КПРФ число объективных информповодов возросло по сравнению с мартом почти на четверть, а число упоминаний на ТВ – все равно снизилось в 3,3 раза. У «Яблока» число объективных поводов осталось на том же уровне, на ТВ же стали показывать партию Явлинского в 4 раза реже! Но больше всех пострадала «Справедливая Россия»: ее на центральном ТВ стали показывать в 6 раз реже! Похоже, с приближением выборов на телевидении введен «особый» распорядок показа оппозиционных партий.

 – В силу ограничений, наложенных на «Справедливую Россию» со стороны общефедеральных телеканалов, ее мало кто знает на региональном уровне. Для федеральных каналов нет такой партии, как «Справедливая Россия». Это осознанная информационная политика некоторой части Администрации президента, а не руководителей телеканалов, и об этом я говорю ответственно. Тем не менее такая ситуация не пугает «Справедливую Россию», и те, кто это делает, совершают большую ошибку. Мы свое слово скажем на предстоящих парламентских выборах, – уверен Сергей Миронов.

 Между тем зашкаливает за все разумные пределы гигант­ское число упоминаний главы карликовой «Гражданской силы» М. Барщевского. И это при том, что, по данным июльского опроса «Левада-центра», партия г-на Барщевского занимает последнее место среди 15 зарегистрированных в РФ партий по популярности, имея рейтинг менее 0,5%. Однако по числу упоминаний на ТВ Барщевский на равных конкурирует с С. Мироновым и явно опережает Г. Зюганова… Впрочем, история России последних лет показывает, что некоторых политиков сколько ни показывай, все равно популярными не сделаешь…

 Но на неравном доступе к телеэфиру злоключения оппозиционеров не заканчиваются. Не успела «Справедливая Россия» развесить рекламные щиты в Курске, Петербурге и Москве, как именно в этих городах местные власти решили вообще запретить политическую рекламу. Мол, в законе «О рекламе» идет речь только о «продвижении товаров на рынок», и это будто бы означает, что вся политическая реклама – «незаконная». Но следует напомнить, что все Подмосковье более чем за год до мартовских выборов 2007-го было завешано рекламными щитами «ЕР». И такая трактовка закона никому в голову не приходила. Как и в 2005–2006 гг. в том же Курске. Теперь же, когда о «Единой России» знают буквально все, а о сущест­вовании «Справедливой России» многие россияне даже не слышали, в представлении себя избирателям нуждается именно партия Сергея Миронова. Но ей это в буквальном смысле запрещают.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Аналитик подсчитал, сколько ВСУ продержатся в войне с Россией без помощи Запада

Аналитик подсчитал, сколько ВСУ продержатся в войне с Россией без помощи Запада

Украинский аналитик Владимир Горбач подсчитал, сколько времени продержится армия страны в случае военного столкновения с Российской Федерацией. Заявления эксперта приведены в заметке, опубликованной СМИ.

//Политика

Песков высказался о прерванном Володиным выступлении Орешкина в Госдуме

Песков высказался о прерванном Володиным выступлении Орешкина в Госдуме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу прерванного спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступления главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Видео перехвата американского авиаразведчика распространило Минобороны РФ

Видео перехвата американского авиаразведчика распространило Минобороны РФ

Поднятый по тревоге истребитель Су-27 входил в состав дежурных сил ПВО. В небе над Балтийским морем появился авиаразведчик RC135 американских военно-воздушных сил. Российский самолет бросился ему на перехват.

//В мире

На Украине раскрыли возможное будущее ДНР и ЛНР после их подчинения Киеву

На Украине раскрыли возможное будущее ДНР и ЛНР после их подчинения Киеву

На Украине рассказали, какое будущее может ждать ДНР и ЛНР после восстановления контроля Киева над данными территориями. По данному вопросу высказался Руслан Кошулинский, бывший вице-спикер Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Сегодня по всей стране пройдут корпоративные гуляния. Самое время напомнить на примере прошлых праздников о курьезных и нелепых ситуациях, которые могут произойти. Редакция «АН» призывает россиян гулять сегодня весело, но помнить о том, что наступит завтра...

//Шоу-бизнес

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Выход на сцену для любого человека - волнение. Знаменитостям приходится выступать регулярно. «Аргументы недели» сделали подборку примеров, как артисты справляются со стрессовыми и неловкими ситуациями во время выступления, не теряясь при этом.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ
2

А Волга ли впадает в Каспийское море?
3

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
4

В ДНР огласили данные о потерях среди воюющих против Донбасса снайперов ВСУ
5

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры