ГДЕ РОССИЮ НЕ ЛЮБЯТ?

В прошлом номере мы рассказали о том, в каких странах живет больше всего людей, симпатизирующих России. Симпатии и антипатии к России при этом правильнее оценивать в сравнении с симпатиями к тем же США, так как в мире есть ряд стран, которые формально «никого не любят» (Турция, Пакистан, арабские страны Ближнего Востока), другие же (страны Африки) «любят» буквально всех. Также и рейтинги В. Путина в странах мира мы решили сравнить с рейтингами Дж. Буша.

Ненавистники России – Израиль, Польша, Япония и ЮАР



В ЧЕТВЕРКЕ стран, симпатии которых к России минимальны, а к США велики, – Израиль, Польша, Япония и ЮАР. Кроме того, что они очень любят США, у них велики и абсолютные показатели нелюбви к России: более четверти южноафриканцев и израильтян, а также каждый пятый поляк и японец буквально ненавидят нашу страну (относятся «очень плохо»).

В какой-то мере закономерны нелюбовь к России не только Польши, но и Франции и Швеции: ведь именно Россия когда-то «обломала» имперские амбиции Наполеона, Карла XII, не говоря уже о планах польского королевича Владислава занять российский престол в 1613 году. А всего лишь через 150 лет эта самая Россия, которая «должна была» стать восточной провинцией Речи Посполитой, не только не стала ею, но взяла да и разделила с Пруссией и Австрией «великую» Польшу на три части. Ну как тут не возненавидеть этих русских? Памятны всем и русско-японские войны, и несбыточные мечты Японии о Курильских островах. Только, как показывает история, территориальные уступки не приводят к смене гнева на милость: в 1945 г. Россия подарила Польше и белорусский Белосток, и украинский Перемышль, и большую часть Восточной Пруссии, и Силезию с Померанией (отторгнув последние от Германии и выселив оттуда немцев), но любви к России у поляков не прибавилось…

Неожиданно маленькие симпатии к России со стороны Италии, видимо, тоже имеют историческую основу: итальянцы ведь воевали на стороне Гитлера, понеся наибольшие потери как раз под Сталин­градом в окружении…



Путина любят в Китае, Индии, Украине, Болгарии и Африке



ВО ВРЕМЯ опроса были отдельно измерены и симпатии жителей 47 стран к Президенту России Владимиру Путину. Лишь в Китае и Кот-д’Ивуаре симпатии к Путину еще выше, чем симпатии к России. Если считать от всех опрошенных, к России в Китае хорошо относятся 54%, плохо – 32%, к Путину – 58% и 23% соответственно.

Симпатизируют Путину на Украине (56% против 33%), в Болгарии и Индии (43–44% сторонников на 38% противников), а также в целом ряде стран Африки – Гане, Кении, Мали, Нигерии и Танзании (здесь положительно относятся к российскому президенту 42–52%, отрицательно – 26–36%).

Есть и целый ряд стран, где отношение к Путину заметно хуже, чем к России, – в первую очередь это страны Европы. Так, в Испании от числа всех опрошенных к России относятся хорошо 35%, а к Путину – только 7% (плохо – 49% и 76% соответственно). Впрочем, в Испании и Бушу симпатизируют лишь 7%, а вот противников у Буша еще больше, чем у Путина, – 88%.

Вообще Путин опережает Буша по популярности в большинстве европейских и азиатских стран (а Буш Путина – только в Африке). В Германии и Словакии Путин вдвое популярнее Буша (32–40% против 19–21%). Похожая ситуация и в Канаде (28% у Буша и 36% у Путина), Франции (14 и 19%), Швеции (21% против 23%) и особенно в Англии (24% у Буша и 37% у Путина). Популярность Путина в Турции невелика (10%), но она в 5 раз выше, чем у Буша (2%). В 2–2,5 раза россий­ский президент опережает американского в Египте, Иордании и Палестине (16–20% против 8%), в 1,5–2 раза – в Бангладеш (99% против 19%), Малайзии и Индонезии (в обеих странах 22% симпатизируют Путину и 14% – Бушу ).

Только в двух странах мира американский президент опережает российского в несколько раз – это Польша (29% у Буша и 7% у Путина) и Израиль (57% и 17%).



Не боятся энергетической зависимости от России болгары и шведы



ТЕ СТРАНЫ, которые пользуются российскими нефтью и газом, были опрошены и еще на одну, не менее интересную тему: им был задан вопрос о том, «обеспокоены ли вы энергетической зависимостью вашей страны от России?». Как выяснилось, больше всего боятся энергетической зависимости от России Польша, Италия и Англия (66–75%), в меньшей степени ее опасаются Франция, Словакия, Чехия, Германия и Украина (53–63%). В целом не боятся энергетической зависимости от России только Швеция, Болгария и Испания (30–38% опасающихся против 53–65% не видящих такой угрозы).

В списке опасающихся зависимости оказались те страны, которые на самом деле уже серьезно зависят от россий­ских энергоносителей. Примечательно, что многие из них тем не менее симпатизируют России. Что и неудивительно: ведь энергетическая зависимость от России для той же Украины скорее подарок судьбы, чем обуза: у других-то стран нефть и газ пришлось бы покупать намного дороже.