Экс-губернаторов оформляют помощниками С. Собянина
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил Тульский ]
Подавший в отставку новгородский губернатор М. Прусак станет восьмым по счету губернатором, оформленным помощником главы Администрации президента С. Собянина и включенным в состав консультативной комиссии при Госсовете.
ЭТОТ статус не дает реального влияния, но благодаря ему бывший губернатор может иметь отдельный кабинет на Старой площади, служебную машину и зарплату 5900 рублей. По сути, это своего рода почетная пенсия еще до того, как бывший губернатор справит свое 60-летие. В число 8 счастливчиков кроме г-на Прусака уже попали бывший нижегородский губернатор Г. Ходырев, саратовский Д. Аяцков и псковский Е. Михайлов, корякский О. Кожемяко, камчатский М. Машковцев, экс-главы Тывы Ш. Ооржак и Бурятии Л. Потапов.
Говорят, что г-на Ооржака в последнее время часто видят в кремлевских коридорах. Там он любит попить чай и побеседовать с сотрудниками Администрации президента, активно помогавшими ему в желании сохранить за собой пост главы Тывы. Несмотря на это, тывинская «Справедливая Россия» победила Ш. Ооржака, добившись смены власти в республике.
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