ГДЕ ЛЮБЯТ РОССИЮ?
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
В этом году впервые в ней был поставлен и вопрос об отношении к России.
России симпатизируют славяне, мусульмане и китайцы
В ПЕРВОЙ дюжине стран, симпатии которых к нашей стране больше всего превышают их же симпатии к Америке, оказались мусульманские и славянские страны мира,а также Китай и негритянская Танзания (состоящая наполовину из христиан, а на другую половину – из мусульман и язычников). Наиболее сильны симпатии к России в
Вообще отношение мусульманского мира к России в целом даже лучше, чем можно заключить из результатов опроса в 47 странах. Дело в том, что американские социологи не включили в число опрашиваемых стран традиционно наиболее враждебные США и дружественные России Сирию, Иран, Алжир, Ливию, Йемен и Ирак (последний, хоть находится под американской оккупацией, но настроение населения там самое антиамериканское и скорее пророссийское, чем наоборот). Вполне возможно, что опросы в этих странах не проведены именно потому, что они не хотят сотрудничать с американцами даже в научных и гуманитарных вопросах…
Украина стала более пророссийской
ЕСЛИ же взять долю тех, кто относится к России очень хорошо, то здесь Украина – абсолютный лидер среди всех 47 стран. Если у всех остальных доля любящих Россию граждан колеблется от 1 до 30%, то на Украине составляет 40%. И хотя по сравнению с 2002 г. симпатии к России на Украине немного снизились (сказалось, видимо, «газовое противостояние») – с 88% до 84%, симпатии к США упали намного сильнее – с 82 до 58%. То есть, несмотря на все проблемы, за последние 5 лет Украина стала более пророссийской.
До «обострения» Англия хорошо относилась к России
К ЧМСЛУ скорее друзей, чем врагов России следует отнести также Пакистан, Бангладеш, Турцию, Канаду, Испанию, Англию, Германию, Ливан, Южную Корею, Чили и Индию. Неожиданным выглядит, пожалуй, лишь попадание в этот список Англии, причем в абсолютных цифрах она еще и находится на первом месте в Западной Европе. В Англии традиционно сильны симпатии и к США, поэтому без их учета она относится к России на удивление хорошо. С одной стороны, это объяснимо тем, что Англия никогда в истории всерьез не воевала с Россией, зато в обеих мировых войнах мы были союзниками. Впрочем, опрос проводился в
Также временем проведения опроса объясняется и то, что в число наиболее симпатизирующих России не попала Венесуэла: ее президент У. Чавес посетил Россию лишь в июне, признавшись в любви к России и назвав Путина «братом». После этого рейтинг России в Венесуэле, несомненно, вырос.
В следующем номере мы расскажем, в каких странах нас больше всего не любят и как относятся к В. Путину и Дж. Бушу.
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