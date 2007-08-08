Сын губернатора и дочь полпреда идут в Госдуму

ВТОРОЕ место в аст­раханском списке «Единой России» планируется отдать сыну покойного губернатора Гужвина Петру – депутату облдумы и владельцу ряда нефтегазовых фирм («Астраханьспецгазавтосервис», «Астрахань-Нефтересурс» и т.д.). Его отец оставил после себя хорошую память, поэтому участие сына в списке должно принести партии власти дополнительные голоса.

А проходное (третье после губернатора и мэра) место в амурском списке ЕР должна занять родная дочь дальневосточного полпреда Камиля Исхакова. Тереза Камиль­евна Камалова – президент татарстан­ского фонда «От серд­ца к серд­цу». Вероятность такого варианта усиливает и тот факт, что амурский губернатор Н. Колесов – также уроженец Казани и ставленник г‑на Исхакова. А на вопросы единороссов, не слишком ли это, полпред, по слухам, ответил: «А чем я хуже губернатора Строева?» Дело в том, что еще в мае 2005 г. Е. Строев делегировал в Совет Федерации от орловской администрации свою родную дочь – Марину Рогачеву, которая остается сенатором и сейчас…