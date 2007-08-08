Сын губернатора и дочь полпреда идут в Госдуму
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ВТОРОЕ место в астраханском списке «Единой России» планируется отдать сыну покойного губернатора Гужвина Петру – депутату облдумы и владельцу ряда нефтегазовых фирм («Астраханьспецгазавтосервис»,
А проходное (третье после губернатора и мэра) место в амурском списке ЕР должна занять родная дочь дальневосточного полпреда Камиля Исхакова. Тереза Камильевна Камалова – президент татарстанского фонда «От сердца к сердцу». Вероятность такого варианта усиливает и тот факт, что амурский губернатор Н. Колесов – также уроженец Казани и ставленник г‑на Исхакова. А на вопросы единороссов, не слишком ли это, полпред, по слухам, ответил: «А чем я хуже губернатора Строева?» Дело в том, что еще в мае 2005 г. Е. Строев делегировал в Совет Федерации от орловской администрации свою родную дочь – Марину Рогачеву, которая остается сенатором и сейчас…
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