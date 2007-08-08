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Сын губернатора и дочь полпреда идут в Госдуму

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Сын губернатора и дочь полпреда идут в Госдуму
Тереза Камалова

 ВТОРОЕ место в аст­раханском списке «Единой России» планируется отдать сыну покойного губернатора Гужвина Петру – депутату облдумы и владельцу ряда нефтегазовых фирм («Астраханьспецгазавтосервис», «Астрахань-Нефтересурс» и т.д.). Его отец оставил после себя хорошую память, поэтому участие сына в списке должно принести партии власти дополнительные голоса. 

 А проходное (третье после губернатора и мэра) место в амурском списке ЕР должна занять родная дочь дальневосточного полпреда Камиля Исхакова. Тереза Камиль­евна Камалова – президент татарстан­ского фонда «От серд­ца к серд­цу». Вероятность такого варианта усиливает и тот факт, что амурский губернатор Н. Колесов – также уроженец Казани и ставленник г‑на Исхакова. А на вопросы единороссов, не слишком ли это, полпред, по слухам, ответил: «А чем я хуже губернатора Строева?» Дело в том, что еще в мае 2005 г. Е. Строев делегировал в Совет Федерации от орловской администрации свою родную дочь – Марину Рогачеву, которая остается сенатором и сейчас…

 В пресс-службе главного конкурента единороссов – «Справедливой России» – заявили «АН», что у них на проходных местах никаких родст­венников не будет.

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