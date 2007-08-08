Мэров «сошлют» в депутаты?
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ПРИЧЕМ в отличие от других мэров, являющихся только «паровозами» и не собирающихся в Госдуму, г‑да Пимашков и Чернецкий, скорее всего, станут депутатами. Губернаторы А. Хлопонин и Э. Россель уже давно думают, «куда бы сослать» неугодных мэров, и сейчас их мечты наконец могут осуществиться.
Причем красноярскому губернатору, похоже, удалось договориться о «мирной сдаче красноярской мэрии» своему ставленнику Виталию Боброву.
В Екатеринбурге же все сложнее: здесь отношения между мэром А. Чернецким и губернатором Э. Росселем столь плохие, что о добровольной сдаче не может быть и речи. Если
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